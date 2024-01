Damián Jara: «Tuve dos llamados importantes pero me quería quedar en Cipolletti»

En los últimos 20 años, Damián Jara es uno de los jugadores con más partidos en Cipolletti y en la temporada 2024 seguirá en el club después de renovar su contrato.

El defensor, que en marzo cumple 37 años, será nuevamente uno de los referentes del plantel en el Federal A bajo la dirección técnica de Gustavo Noto.

Jara tuvo dos propuestas dentro de la categoría, de Sarmiento de Resistencia y Sportivo Las Parejas. Más allá de eso, en Cipo buscaron que se quede y el jugador eligió seguir por su apego al club y para no alejarse de su familia.

«Tuve dos llamados importantes para irme, pero cuando terminó el torneo pasado manifesté que me quería quedar en Cipolletti. Más allá de lo económico me quería quedar por mi hijo, está en una etapa que me necesita. También tengo a mi abuelo, otra parte importante de mi vida», aseguró Damián en diálogo con Río Negro.

«Puse muchas cosas en la balanza y elegí quedarme. Además Gustavo Noto me dijo que quería que me quede. Después de eso llegamos a un acuerdo con la dirigencia», agregó.

El hijo de Jara tiene 7 años y ya había sido un motivo determinante para que vuelva a Cipolletti en otras ocasiones. «Mi hijo estaba preocupado, no quería que me vaya. Yo prefiero resignar plata y ver su sonrisa que es lo más lindo que me puede pasar como padre».

En la temporada pasada, el defensor empezó relegado por una lesión que sufrió en la pretemporada. Con el correr de las fechas se ganó un lugar y ante la lesión en el hombre de Ezequiel Carmona disputó 16 partidos en la temporada como lateral derecho.

«El año pasado arrancamos mal, estábamos peleando el descenso y recibimos muchas críticas. Igual nunca dejé de confiar en el equipo y en el grupo humano que teníamos. Yo sabía la clase de jugadores que había, veía los entrenamientos y no podía creer que nos fuera así. Pudimos dar vuelta la página, clasificar y por poco no entramos a la Copa Argentina», repasó.

«La mayoría creía que no íbamos a clasificar a la segunda ronda y lo hicimos. El balance fue positivo y en lo personal también. Con errores y aciertos fue un buen año, sino no me hubieran pedido que siga. Yo hago autocrítica, fue un año en el que seguí aprendiendo, aunque sea grande uno siempre sigue en crecimiento», continuó.

Jara marcó el gol del triunfo en la fecha 16 contra Germinal de Rawson. (Foto: Oscar Livera)

«Empecé la pretemporada lesionado, con un edema en el tobillo que me impedía competir por un puesto. Recién a los dos meses me levanté un día sin dolor y entrenar de la mejor manera. No jugaba hace tiempo de lateral pero es una posición que conozco. Mi fuerte es de central pero es importante ser una opción en más de un puesto, es lo que buscan los técnicos hoy», indicó.

Sobre el cambio de entrenador, Jara opinó: «Me sorprendió que se fuera Bonjour, hizo bien las cosas pero no sé qué habrá pasado. Más allá de eso estoy contento por la llegada de Noto que es un técnico muy conocido y respetado en la categoría que hace tiempo quería venir a Cipolletti. Enseguida se contactó, charlamos y me dijo que quería contar conmigo. Ya dejó claro que no viene de paseo y quiere pelear cosas importantes».

Respecto al armado del plantel, el defensor comentó: «Lo primero es armar un buen grupo humano, de trabajo. No te asegura nada traer 30 refuerzos. Villa Mitre y Olimpo se han armado antes y el año pasado no llegaron mucho más lejos».

En ese sentido, añadió: «Es importante armar un equipo dinámico y fuerte atrás, así es difícil que te ganen, nos pasó a nosotros el año pasado que hicimos fuertes de local. Después en los cruces te levantas mal un día y quedás afuera. Nosotros tuvimos una mala tarde, algo que no nos pasaba desde la mitad del torneo».

Ayer, Cipolletti también anunció que el zaguero Jeremías Langa firmó su primer contrato y será uno de los jugadores que el año pasado jugaron Liga Confluencia y subirán al plantel profesional.

«Me pone contento ver a los juveniles que suben a primera y firman contrato, a uno le tocó estar ahí Arrancas una carrera y un sueño, es un camino que todo chico quiere hacer. Nosotros los más grandes vamos a estar para acompañarlos y guiarlos», afirmó Jara.

«Creo que vamos a tener un buen plantel, integrado por jóvenes y jugadores de jerarquía que han estado en Nacional B. Dios quiera que sea un gran año para el club Cipolletti«, agregó.

Acerca del formato del Federal A para esta temporada, que aún no está definido, Jara consideró: «El formato del año pasado es medio tedioso, casi 40 partidos y jugas 4 veces con los mismos, para los hinchas también. Pero nos vamos a adaptar al que toque y a intentar pelear arriba».

Cipolletti empezará su pretemporada el próximo lunes, 29 de enero. Los refuerzos anunciados son: los defensores Matías Kucich y Yago Piro, el volante Laureano Tello y el delantero Juan Martín Amieva.

Además, renovó a Jara, Facundo Crespo, Juan Torralba, Alex Díaz y Leandro Wagner. También seguirían José Michelena, Lucas Argüello, Santiago Jara, Nicolás Iachetti y Ezequiel Carmona.