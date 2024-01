El descargo de Marcos González, técnico de Rincón: «No me gusta dejar una imagen así»

La serie entre Deportivo Rincón y Deportivo Roca en el Regional Amateur estuvo marcada por las polémicas y los cruces picantes entre protagonistas.

El fútbol quedó en segundo plano en gran parte de los 180 minutos y los neuquinos pasaron a la final patagónica para quedar a tres partidos del sueño del ascenso.

Los malos arbitrajes, las declaraciones cruzadas y los enfrentamientos dentro de la cancha se llevaron los flashes. En un clima hostil en el Luis Maiolino, la serie terminó con golpes entre algunos jugadores y la salida del visitante con custodia policial.

Así como está claro que nada justifica la violencia también quedó expuesta la pésima labor arbitral que no ayudó a que el fútbol sea el protagonista de la llave.

Con la intención de calmar los ánimos, el entrenador de Rincón Marcos González habló con «Entre Redes» de RN Radio y aclaró algunas de las cosas que pasaron además de compartir sus sensaciones por la clasificación.

El técnico quedó en el centro de la polémica después del cruce de ida al decir que Deportivo Roca era un «equipo mañoso e insoportable», algo que no cayó bien en el Naranja donde ya había bronca por el arbitraje desfavorable.

«No estamos contentos con lo que ocurrió. El espectáculo fue muy lindo, la gente de Roca acompañó y defendió a su equipo. Destaco su apoyo y el sentido de pertenencia de los jugadores», señaló González en primer lugar.

«Creo que el apuntado era yo por las declaraciones que hice después de la ida. Yo siempre destaqué al equipo de Roca, tiene grandes jugadores que dejaron todo. También dije que eran insoportables y protestaban mucho, pero solo se enfocaron en eso. Ayer el equipo insoportable y mañoso fue Rincón, fuimos a hacer nuestro trabajo», continuó en su descargo.

Sobre la gresca final, el DT comentó: «Después del partido los jugadores de Roca, no todos, solo 2 o 3 que no quiero nombrar, apuntaron contra mí. En ningún momento fui a buscar eso, fui a hacer mi partido y lo planteé como lo tenía que hacer».

«No me gusta dejar la imagen que dejé en Roca porque quedé como alguien que genera violencia y para mí el fútbol es otra cosa. Estoy amargado, no es la imagen que quiero dejar acá en la región», agregó el técnico bahiense.

«Se llevó la llave a un terreno en el que no se tenía que disputar. Se habló más del árbitro y de mis declaraciones que del partido», afirmó en referencia al partido de ida.

Acerca de su cruce con Guillermo Aguirre al final del primer tiempo, indicó: «Los ánimos ya estaban caldeados de antes, a Guillermo Aguirre no lo conocía personalmente, sí como jugador, varias veces lo quise llevar a equipos que dirigía. Lo respeto mucho. Lo que pasó en la cancha queda ahí. En el entretiempo se le fueron arriba al árbitro y yo no quería que influyan en él».

El entrenador también reveló que recibió golpes de jugadores de Roca en el final pero insistió en no señalar a nadie para zanjar el asunto. «Terminar golpeado no le gusta a nadie pero no me quiero hacer la víctima, no es un motivo de orgullo y quizás sea una de mis peores gestiones como entrenador«, expresó.

«Nunca quise generar violencia, solo quería que Rincón pase a la final. Hay cosas que tienen que quedar en la cancha, se llevaron a lo extradeportivo y pasó lo que tenía que pasar», añadió.

En cuanto a lo futbolístico, González analizó: «Estuve tranquilo en toda la serie. En Rincón fuimos superiores y en Roca ellos buscaron el partido y nosotros el empate. Lo que ellos hicieron tácticamente en Rincón nosotros lo hicimos en Roca. Replegamos líneas y terminamos jugando así para llevarnos la clasificación. Son partidos de ajedrez y que se juegan con el corazón«.

Consultado por los arbitrajes, el técnico opinó: «En el fútbol argentino se habla mucho de los árbitros, haya o no haya polémica. En su momento jugué la final del Federal B con Sol de Mayo y a mí, que me tocó perder, sentí que me cobraron en contra. Hay que parar de hablar un poco de los árbitros, capaz ahora yo salí beneficiado, no lo sé. En la previa se habló de más. Se dio mucha manija de afuera, hay que mirar para adelante y ojalá los partidos se ganen siempre en la cancha».

El próximo domingo, Rincón recibirá a Jorge Newbery en la final de ida patagónica y una semana después será la vuelta en Comodoro Rivadavia. «No me pude poner a ver mucho de Newbery todavía, en las próximas horas vamos a empezar a ver sus partidos y a estudiarlos, todas las finales son difíciles. Yo creo que pasar a Roca fue muy duro, como lo va a ser Newbery ahora. Estamos haciendo historia, jugando con equipos de peso. Desde el primer momento que vine quise llevar al fútbol de Neuquén al Federal A, eso sería bueno para la región», destacó.

Además, el DT reconoció que esperan que el ganador de la serie con los chubutense ascienda directo al Federal A, sin otra final con un rival de la región pampeana sur donde llegaron Kimberley de Mar del Plata y Costa Brava de General Pico.

Se especula con que se otorguen más ascensos que los cuatro estipulados por reglamento (el año pasado fueron 6), pero es algo que aún no fue confirmado por el Consejo Federal.

«Yo creo que el que pase esta final va a ascender directo ay que es posible que asciendan más equipos, asumiremos este compromiso de esta manera. Tengo la esperanza de que sean 8 ascensos, uno por región», dijo González.

«Tenemos que recuperar a muchos jugadores. Llegamos con bajas, trajimos 5 refuerzos, 3 se fueron y 2 estaban lesionados, jugaron los que lo hacen habitualmente en Lifune, el 90% del plantel es propio de Rincón», concluyó.

