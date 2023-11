Darío Benedetto tras la derrota de Boca en la Libertadores: «No nos daban un peso y jugamos otra final»

Boca no pudo contra un Fluminense hambriento de gloria y cayó por 2-1 en la definición de la Copa Libertadores que se disputó en el estadio Maracaná. Luego del encuentro, Darío Bedenetto lamentó el sueño frutado de no obtener la séptima.

Tras la derrota ante el Flú, Pipa Benedetto, quién también estuvo presente en la final de la Libertadores que Boca disputó ante el Millonario en 2018, analizó el partido en Río de Janeiro.

«Estamos muy tristes. Era un sueño para nosotros este objetivo. No se nos pudo dar pero destaco el rendimiento de todo el equipo y los huevos que pusimos durante toda la copa. No nos daban un peso y hoy jugamos otra final que no se pudo concretar», lamentó.

En medio de la tristeza por haber perdido la oportunidad de obtener el séptimo título del certamen continental por tercera vez consecutiva, el delantero expresó que «es difícil hablar en estos momentos».

«Los últimos 15 merecimos más, ellos buscaron su resultado y la verdad que a nosotros se nos complicó entrar. Creo que demostramos que fuimos en busca del partido hasta el último minuto», aseguró y añadió que no tienen nada que reprocharse.