Darío Sand, el ex Deportivo Roca, que rompe récords en San Martín de Tucumán

Darío Sand dejó un buen recuerdo en su paso por Deportivo Roca y este año rompió el récord de minutos sin recibir goles en la Primera Nacional para San Martín de Tucumán.

El arquero, hermano menor de Pepe, lleva 11 partidos sin que le conviertan. Un total de 1.077 minutos que batió la cifra histórica de la segunda división nacional.

El récord era de Carlos Barisio de Ferro con 1.075. Ahora, Sand quedó a solo 38 de la marca más alta del fútbol argentino que es de Alejandro Otamendi con 1.115 minutos en Tristán Suárez en 1994 en la Primera C.

El último gol que le anotaron al ex arquero del Naranja fue en marzo ante Chacarita. Apenas recibió 5 en 19 fechas y el equipo tucumano está segundo en su grupo detrás de San Martín de San Juan.

La palabra de Darío Sand, el arquero récord del fútbol argentino: lleva 11 partidos sin recibir goles en el arco de San Martín de Tucumán.



La carrera de Sand y su paso por Deportivo Roca

El correntino de 36 años estuvo tres temporadas en Deportivo Roca en el Argentino B entre 2010 y 2013. Jugó 92 partidos y le metieron 101 goles. Completó 30 vallas invictas.

Antes hizo las inferiores en River y llegó hasta Reserva, pero en 2008 quedó libre. Ahí pasó por Rampla Juniors de Uruguay, Huracán de Tres Arroyos, Deportivo Roca, Libertad de Sunchales, Gimnasia y Tiro de Salta y Agropecuario.

“Me costó mucho salir de River, cuando estaba ahí pensé que iba a atajar. Me fui a Uruguay y, cuando volví a Argentina, me costó insertarme en el fútbol. Bajé al Argentino B y fui escalando divisiones. En Argropecuario me sentí bien, con mucha confianza. Tuve un año y medio muy bueno atajando y salió la posibilidad de venir a San Martín, un grande de la categoría. Para mí era un paso importante porque estar en este club te acerca a la Primera División», expresó el hermano del Pepe en una entrevista en ESPN.