Christian Petersen mostró cómo es su vuelta a la normalidad: “Despacio, volviendo al trabajo” 

Christian Petersen regresó al trabajo y compartió en redes sociales algunas imágenes tras el grave episodio de salud que sufrió en el Lanín a principios de diciembre.

La vuelta a la normalidad de Christian Petersen

El reconocido chef “volvió a ponerse el delantal” luego de atravesar uno de los momentos más delicados de su vida. El cocinero publicó una foto junto a Sole Martins, manager de Petersen Cocineros, la empresa que conduce junto a su hermano Roberto, a quien definió con afecto como “productora, manager, amiga de mil batallas y socia”.

En la imagen, ambos aparecen concentrados, observando algo fuera de plano. Petersen luce una camisa blanca con las mangas arremangadas, mientras Martins sonríe vestida con una musculosa blanca.

La publicación estuvo acompañada por la canción Ser Feliz, del grupo vocal femenino Las Cullen, una elección musical habitual en las historias del chef. El mensaje fue breve pero contundente: “Despacio… Volviendo al trabajo”.

En una segunda imagen, Petersen mostró un plato de pepas de aspecto integral con dulce de membrillo, junto a la frase “pastelería del club”, en referencia al Racket Club.

El regreso a su cotidianidad tiene un significado especial, luego del accidente que marcó un antes y un después en su vida. El 12 de diciembre, durante una excursión al volcán Lanín, el chef sufrió una descompensación que derivó en una internación de 25 días.

Fue atendido inicialmente en Junín de los Andes, luego en el Hospital Carrillo de San Martín de los Andes, donde se le diagnosticó una falla multiorgánica, y finalmente trasladado al Hospital Alemán de Buenos Aires. Allí, entre el 26 de diciembre y el 6 de enero, los médicos lograron resolver favorablemente una fibrilación auricular, el cuadro principal que presentaba.