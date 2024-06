La millonaria cifra que cobrará Gallardo por rescindir su contrato en Arabia Saudita

Gallardo no seguirá como DT de Al-Ittihad.

Marcelo Gallardo no continuará como entrenador del Al-Ittihad de Arabia Saudita que deberá pagarle una cifra muy elevada para rescindirle el contrato.

El DT argentino llegó hace poco más de 6 meses al club y tenía un año más de vínculo. Los resultados no fueron los esperados y decidieron que no siga aunque no llegaron a un arreglo económico.

De esa manera, Al-Ittihad deberá pagarle 30 millones de dólares a Gallardo y a su cuerpo técnico. La oficialización de la rescisión se daría en los próximos días.

La dirigencia árabe resolvió la salida del Muñeco a tres fechas del final del campeonato pero, como no acordó los términos con el DT, siguió hasta completar lo que quedaba de torneo.

Los números de Gallardo en Al-Ittihad

Al-Ittihad terminó la temporada en el quinto puesto y no logró clasificar a la Champions asiática. Finalizó a 42 punto del campeón, Al-Hilal. Tampoco conquistó títulos en 33 partidos en los que cosechó 15 victorias, cuatro empates y 14 derrotas.

Ell italiano Massimiliano Allegri, despedido en Juventus es uno de los candidatos a reemplazarlo. Otro que suena es Mauricio Pochettino, cesanteado en Chelsea.