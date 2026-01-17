Los 15 días en que Ignacio Torres vivió lo peor de su gobierno en Chubut

Si alguien le preguntaría a Ignacio Torres que fue lo peor que le pasó durante sus primeros dos años de gobierno no dudaría en responder: “los primeros 15 días de enero”. Fue este enero el mes del comienzo de todo y por qué no también, del final de todo. Desde el inicio de las llamas que convirtieron a miles de hectáreas de la cordillera en un bosque de cenizas hasta el cruel y violento asesinato de la joven Valeria Schawab que conmovió a la comunidad de Comodoro Rivadavia, ciudad donde la angustia y el dolor pasa por misteriosas desapariciones de personas hasta muertes violentas por enfrentamientos entre bandas o familias.

No fue un enero muy distinto al de otros años porque en realidad los incendios forestales comienzan con los primeros calores sobre todo en los años de sequía, pero esta vez las llamas subieron hasta tocar un cielo que se volvió rojizo durante largos días.

Torres tomó la decisión esperada. No tenía margen para pensar demasiado en qué hacer porque luchar contra la naturaleza y la maldad de los hombres no era una cuestión menor. El lunes 5 de enero, el gobernador de Chubut estaba en el paraje Las Golondrinas junto a su gabinete estudiando cómo tomar las mejores decisiones para prevenir los incendios forestales.

Horas después, solo algunas horas después estallaron las primeras chispas en Puerto Patriada convertida después en el infierno más temido para la belleza paradisíaca de la cordillera chubutense. Torres no regresó. Junto a gran parte de su gabinete se quedó en el lugar dejando de lado algunas obligaciones institucionales que en general, resuelve desde su despacho de Rawson.

Las llamas quemaron más de 12.500 hectáreas a lo largo de diez días, dejando angustia, desolación y tragedias: un brigadista murió en un choque cuando regresaba de participar durante horas en esa lucha desigual contra el fuego y otro resultó con graves quemaduras mientras intentaba salvar un árbol que ardía, atacado por la impiedad de un foco ígneo incontrolable.

Hoy, el incendio está contenido, aunque no extinguido. Las lluvias, débiles pero constantes trajeron el alivio que todos esperaban. Allí en plena cordillera incendiada fue donde el gobernador de Chubut se enteró que desde Capital Federal llegaban noticias que alentaban una renovación en el PRO y hablaban de “la hora de los gobernadores”, mencionando a Jorge Macri, Rogelio Frigerio y el propio Torres como piezas clave para el recambio. Con un Macri apartado por la continuidad de sus viajes internacionales y algún que otro tropezón personal.

Pasó de largo en el análisis del joven gobernador de Chubut que pudo volver a Rawson. Pero solo respiró unas horas. La violación y posterior asesinato de Valeria volvió a poner el termómetro en rojo. Comodoro salió a la calle y “Nacho” Torres debió salir de nuevo disparado por una realidad que no esperaba. “Vamos a detener a los asesinos”, les dijo a la familia. La mujer de 39 años salió a caminar por la noche y nunca regresó. La encontraron muerta detrás de un acantilado.

Chubut volvió a sentir un nuevo golpe al corazón. Del incendio de los bosques al trágico final de una joven. Del fuego a la sangre.

Los 15 días en que Torres vivió lo peor.