Buscan intensamente a la hermana de Marcos “Huevo” Acuña en Neuquén: qué dijo su familia de Zapala

La Policía de Neuquén continúa con un intenso operativo de búsqueda para dar con el paradero de Fabiana Edith Muñoz, la hermana por parte de madre del futbolista de River Plate y la Selección Argentina, Marcos “Huevo” Acuña. La mujer, de 42 años, desapareció el viernes por la mañana y desde entonces no hay noticias sobre su ubicación.

En las últimas horas, los rastrillajes se concentraron en el barrio Cañadón Este, sector Chacra, en Zapala, luego de que surgiera una pista que es analizada por los investigadores.

La última vez que la vieron a Fabiana, la hermana de Marcos el «huevo» Acuña

Según la información que maneja la familia y las autoridades, Fabiana se ausentó el viernes alrededor de las 10 de la mañana. Desde ese momento se desplegó un operativo de búsqueda en distintos sectores de la ciudad y zonas aledañas.

La preocupación crece con el paso de las horas, especialmente por el delicado estado de salud de la mujer.

Adelina, tía de Marcos Acuña por parte de su mamá Sara Gladys Del Prado, habló con el medio local Zapala 8340 y dio detalles de la compleja situación que atraviesa Fabiana.

“Andamos todos en la búsqueda, preocupados, para que aparezca porque la enfermedad que ella tiene no es fácil y sufre mucho porque le falta la medicación”, expresó.

La mujer contó además las dificultades que venían atravesando con su atención médica: “A mi sobrina la llevábamos al hospital y a la salida se nos escapaba porque decían que estaba bien. Día y noche corriendo detrás de ella. Decían que estaba bien y la largaban, pero siempre se escapaba”.

Según relató la familiar, el viernes estaba previsto que personal del centro de salud fuera a suministrarle la medicación, pero eso ocurrió más tarde de lo previsto.

“Ayer a las 10 de la mañana se ausentó. Tendrían que haber ido los del centro de salud a darle la medicación y llegaron 12 y media. Mirá la hora que es y todavía no la encontramos”, lamentó.

La situación preocupa a todo el entorno de Fabiana y la comunidad zapalina. “Su mamá está muy mal y no para de llorar”, contó Adelina, reflejando el drama que atraviesa la familia mientras continúan los operativos.

Sus características físicas

Las autoridades difundieron los datos físicos de Fabiana Edith Muñoz para facilitar su identificación:

Edad: 42 años.

Contextura: delgada.

Altura: 1,63 metros.

Tez: trigueña.

Cabello: castaño.

Ojos: oscuros.

Cualquier información que pueda resultar útil para la investigación puede ser comunicada de inmediato a la Policía.

El vínculo con Marcos Acuña y la repercusión

Fabiana es hija de Sara Gladys Del Prado, madre del lateral izquierdo de la Selección argentina y campeón del mundo en Qatar 2022, Marcos “Huevo” Acuña.

La noticia tuvo un fuerte impacto en redes sociales, donde vecinos de Zapala y fanáticos del fútbol comenzaron a viralizar la imagen de la búsqueda para colaborar con la familia en este difícil momento.

Continúa el operativo en Zapala, Neuquén

La Policía de la Provincia de Neuquén, a través del Departamento Centro de Operaciones Policiales, emitió una alerta de “Ubicación y Paradero” bajo el registro N° 20/26.

En el operativo intervienen la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial de Zapala y la Comisaría del Menor y la Mujer, que coordinan distintas medidas para intentar reconstruir los últimos movimientos de la mujer.

La Policía de Neuquén mantiene activos los rastrillajes y la búsqueda en distintos puntos de Zapala, con especial foco en el sector donde surgió la última pista. Las autoridades solicitaron a la comunidad que, ante cualquier dato que pueda resultar útil, se comuniquen de inmediato con la comisaría más cercana.