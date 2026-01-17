Manejo tardío del pino ponderosa en Patagonia: una estrategia para recuperar valor y reducir riesgos ambientales

En el noroeste de la Patagonia, donde el pino ponderosa domina gran parte del paisaje forestado, el manejo tardío emerge como alternativa para recuperar el potencial productivo de rodales que pasaron décadas sin manejo alguno. En la región existen más de 100.000 hectáreas plantadas con pinos, y cerca del 85% corresponde a ponderosa. Sin embargo, buena parte de estas superficies nunca recibió raleos ni podas adecuados, una omisión que compromete la calidad de la madera y aumenta los riesgos ambientales.

La cuenca forestal del Arroyo del Medio, próxima a San Carlos de Bariloche y administrada conjuntamente por Parque Nacional Nahuel Huapi y la provincia de Río Negro, es un ejemplo de este desafío: de 1.500 hectáreas forestadas, la mayoría no presenta manejo histórico, y en muchos casos solo se realizaron podas bajas con fines preventivos.

Frente a esto, un equipo técnico de Ecología Forestal del INTA Bariloche presentó un estudio para evaluar qué sucede cuando se intervienen estos rodales de manera tardía pero estratégica. La investigación analizó cómo reaccionan los árboles cuando se aplican podas y raleos orientados a obtener madera de calidad para uso estructural y, al mismo tiempo, disminuir riesgos de incendios y plagas.

Un caso testigo: Estancia “La lucha”



El trabajo se centró en una plantación de 21 hectáreas de pino ponderosa ubicada al sur de Bariloche. Allí, árboles de 35 años plantados a 3×3 metros fueron sometidos a raleos en 2019 y 2021, con mediciones periódicas de diámetro y altura. En 2021 se realizó una marcación integral del lote: se eliminaron árboles dominantes y suprimidos -además de aquellos enfermos, bifurcados o muertos- para favorecer a individuos codominantes e intermedios, considerados de mayor potencial para producir madera estructural. Y la poda se elevó hasta los 5 o 6 metros, buscando generar fustes más limpios y con menor conicidad.

En 2024 se completó el relevamiento con muestras obtenidas mediante barreno forestal, que permitieron reconstruir el crecimiento anual a través del análisis de anillos. Los datos fueron procesados con softwares especializados para proyectar el crecimiento futuro, simular raleos adicionales y estimar volúmenes por tipo de producto (rollizos aserrables, postes y leña).

Qué mostró el manejo tardío



Los resultados indican que, incluso después de décadas sin manejo, el pino ponderosa puede responder a intervenciones adecuadas:

• Mayor crecimiento y mejor estructura del bosque: El raleo de 2021 permitió extraer 250 árboles por hectárea, generando 95,1 m³/ha y mejorando la distribución espacial de los árboles remanentes. Con tres raleos programados (simulados mediante el uso de modelos de crecimiento), se estima alcanzar el diámetro de cosecha (40 cm) a los 62 años de edad, en 2051.

• Respuesta positiva y sostenida al raleo: Al analizarse la respuesta a la liberación de espacio y recursos mostró que un 40% de los árboles aumentó significativamente su crecimiento luego de la intervención, especialmente aquellos de diámetros intermedios y mayores que poseen mayor capacidad fotosintética.

Un 25% tuvo una respuesta fuerte y un 15% leve.

• Incrementos de crecimiento superiores a lo esperado: El IMA (Incremento Medio Anual en volumen) alcanzó los 14 m³/ha.año, un valor consistente con plantaciones de calidad media en Patagonia. El IPA (Incremento Periódico Anual en volumen) posterior al raleo fue notable: 22,5 m³/ha.año, más del doble del IMA previo. Se estima que el crecimiento se encuentra en una fase ascendente. Las simulaciones incluso subestimaron el volumen real medido en campo, que fue 15% superior al proyectado, lo que sugiere que los rodales abandonados pueden tener un potencial mayor al esperado una vez intervenidos.

• Valor económico recuperable: Los raleos no solo mejoraron la calidad futura de la madera, también generaron un volumen utilizable en el corto plazo que puede contribuir a financiar las intervenciones posteriores.

Más rendimiento y menor riesgo



El estudio concluye que, pese a los años sin manejo, las plantaciones pueden orientarse hacia la producción de madera estructural. Para ello es fundamental priorizar árboles esbeltos y de clases intermedias, mantener un distanciamiento adecuado y evitar crecimientos excesivamente libres, que perjudican la calidad del fuste.

Además, los raleos tardíos disminuyen la carga de combustible, reducen la probabilidad de incendios severos, limitan la proliferación de plagas y ayudan a controlar la invasión de pino en áreas naturales.

“Las intervenciones siguen siendo viables y beneficiosas incluso después de 30 años sin manejo. Aumentan el valor productivo del rodal y contribuyen a reducir riesgos ambientales”, señalan los especialistas que participaron del estudio.

Un camino posible para las plantaciones patagónicas



En un contexto donde gran parte de las forestaciones regionales atraviesan un deterioro progresivo por la falta de manejo en tiempo y forma, esta experiencia demuestra que el manejo tardío -bien planificado, con podas y raleos sucesivos- puede ofrecer una salida sostenible.

Lejos de ser rodales perdidos, estos bosques tienen todavía una oportunidad para transformarse en recursos valiosos y en aliados frente a los desafíos ambientales crecientes.