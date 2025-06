David Beckham fulminó a Garnacho por sus actitudes en Manchester United: «Hay que respetar»

David Beckham, leyenda del Manchester United, opinó sobre el presente del club y apuntó contra Alejandro Garnacho tras sus actitudes molestas en el equipo. En una temporada para el olvido, el exjugador opinó sobre la falta de disciplina en los jugadores jóvenes.

«Son tiempos difíciles. No me gusta ver algunas de las cosas que están pasando en el club. En el campo es lo que cuenta, pero sinceramente estoy viendo muchas cosas que no son aceptables para mí como aficionado y amante del Manchester United», planteó el presidente del Inter Miami en una nota con CBS Sports, en crítica a los Diablos Rojos.

El histórico jugador inglés habló sobre los jóvenes del plantel y le dejó algunas lecciones tanto a Garnacho como Amad Diallo, otro de los criticados en el equipo. «Hay que representar el escudo. De eso se trata. He visto muchas cosas en las que los jugadores no están actuando de la manera correcta», opinó sin filtro.

David Beckham y una lección para Garnacho: «Eso se respeta»

El delantero argentino, que no fue incluido en la lista de convocados para la doble fecha FIFA de las Eliminatorias Sudamericanas, fue criticado por los hinchas junto al marfileño luego de la derrota en un amistoso ante el ASEAN All Starts.

«Allá donde íbamos, ya fuera a Europa o a Asia, respetábamos a los aficionados. Respetábamos el hecho de que acudieran, pagaran dinero y quisieran que les firmaras y les hicieras fotos. Eso se respeta», concluyó en referencia al insulto de Diallo hacia las tribunas en dicho partido el pasado 28 de mayo.