Deportivo Rincón campeón por goleada en Neuquén: ganó 10 títulos en la última década

Necesitaba solo un punto, pero para no dejar dudas se quedó con los tres y lo hizo por goleada. Desde su fundación a comienzos de la década pasada, Deportivo Rincón ratifica año tras año que es el mejor equipo de Neuquén por varios campos de distancia.

Esta vez obtuvo uno de los trofeos de la forma más contundente de su historia. Es que se consagró cuando al Oficial de Lifune cuando todavía le quedan tres partidos más al certamen de primera «A» del fútbol neuquino.

La goleada de hoy por 4 a 0 sobre Patagonia se consumó de principio a fin, porque el símbolo y capitán Héctor Rueda abrió la cuenta de penal en el amanecer del encuentro. El cotejo, válido por la llamada «fecha del paro», aquella que quedó pendiente en medio de la interna dirigencial, lo tuvo como amplio dominador al conjunto rinconense.

Rueda festeja el primer gol de la victoria que le dio el campeonato a Rincon. Fotos: Miguel Huentecol.

Enzo Rodríguez y Oscar Muñoz aumentaron la cuenta antes del descanso y el propio Muñoz concretó su doblete antes del cuarto de hora del complemento. Después llegaron Ayrton Sáez, Ariel Páez y Facundo Cervone para el 7 a 1 definitivo.

Rincón ya no podrá ser alcanzado por Alianza de Cutral Co y Petrolero de Plaza Huincul quedaron tan lejos que ya no podrán impedir su festejo. El León del Norte ganó de esta forma su décimo título en diez años de vida, un dato que lo ratifica como el mejor de la provincia y uno de los más ganadores con apenas una década de competencia.

La formación de Rincón en la previa al partido del título. Foto: Miguel Huentecol.