Motor de cordillera: más apoyo para que todos crezcan en Bariloche

La terminal de ómnibus avanza: una de las anfitrionas de miles de turistas que llegan por año. Foto: Gobierno de Río Negro.

Infraestructura urbana, vivienda y saneamiento

Si de mejorar la calidad de vida se trata, uno de los servicios que se está reforzando es el de agua. La nueva toma del lago Gutiérrez abastecerá a más de 75.000 vecinos, de 30 barrios. Es la obra más importante en su tipo en la historia local, pensada para la zona sur, de cara a los próximos 30 años.

A esto se suma la finalización de 375 viviendas en el barrio Frutillar, la culminación de un largo y complejo proceso, con recursos provinciales y destinado a familias particulares y a las que integran cooperativas de trabajo y sindicatos.

Todo junto al empuje puesto en el PITBA, con la Nueva planta depuradora de líquidos cloacales, que mejorará las condiciones para la radicación de empresas.

Desarrollo y turismo para diversificar

El Plan Director de Agua garantizará el abastecimiento y el acceso a la red cloacal del campus de la Universidad Nacional de Río Negro. Foto: Gobierno de Río Negro.

Con el 75% de avance en la nueva Terminal de Ómnibus, la ciudad se prepara para disfrutar de 24 dársenas, listas para un promedio de 1,5 millones de turistas al año, todo financiado por la provincia de Río Negro.

A esto se suman las tareas de infraestructura para 189 lotes en Frutillar Norte, los nexos de servicios para la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) Sede Andina y la próxima licitación del reasfaltado de la Ruta Provincial 80, acceso al aeropuerto, con una inversión estimada de $4.000 millones. Se explicó que la obra “mejorará la seguridad vial y la previsibilidad en uno de los puntos turísticos más importantes del país”.

En lo referido al desarrollo productivo y turístico, ya se llevaron a cabo en el ultimo tiempo inversiones públicas y privadas que superan los 150 millones de dólares en proyectos estratégicos, además del apoyo a 14 iniciativas de gran escala, principalmente en hotelería de alta gama, valoradas porque generan empleo y elevan la competitividad del destino.

El crecimiento del Parque Tecnológico (PITBA) es otro de los pilares, con apoyo a industrias de alimentos, tecnología y producción, que contribuyen a diversificar la matriz económica, como también ocurre con la consolidación de Bariloche como sede de grandes eventos.

Los trabajos en el PITBA siguen sumando servicios para favorecer la radicación de empresas. Foto: Gobierno de Río Negro.

Desarrollo Humano y cercanía con la comunidad

En Bariloche está prevista la apertura de la Subdelegación de Desarrollo Humano en el barrio 106 Viviendas, donde se integrarán espacios esenciales como los que permiten la atención social, el seguimiento del calendario de vacunación, trámites varios, el necesario apoyo escolar y la esperada logística para garrafas.

En conjunto, se sostiene el acompañamiento a instituciones sociales, deportivas y culturales con aportes provinciales, además de la implementación del Plan Calor 2026 para asistir a familias durante el invierno en zonas de bajas temperaturas.

“Estas acciones reflejan una planificación continua, que combina inversión pública y privada para mejores servicios y oportunidades”, celebraron las autoridades desde Viedma.

Educación: más y mejores espacios

La construcción de la nueva Escuela Laboral N°6, paralizada tras el corte de fondos nacionales, fue retomada con financiamiento provincial, destacaron las autoridades. Según se anticipó, “no solo se retomará la parte inconclusa del proyecto original, sino que se incorporarán también ampliaciones que enriquecerán la propuesta educativa del establecimiento”.

El sitio a estrenar, adelantaron, contará con aulas taller totalmente equipadas para actividades de costura, cerámica y carpintería. A su vez, entre sus dependencias incorporarán un comedor, sector de cocina, sala de recursos, un área de gobierno y una batería sanitaria amplia, con sanitarios adaptados, “lo que permitirá garantizar condiciones adecuadas de inclusión y accesibilidad”, celebraron los impulsores.

Junto a esta gestión se apunta, entre otras obras, a la ejecución del nuevo edificio de la ESRN 162, a partir de un proyecto elaborado por el Ministerio de Educación, cuya financiación e inspección están a cargo del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. El panorama se completa con las refacciones en la ESRN 2, enfocadas en una tarea integral sobre los sanitarios, y las aulas proyectadas para el CET 28.

Salud: avances en el servicio del Hospital central

La ampliación del centro de salud de Bariloche es una de las intervenciones más grandes hasta el momento. Foto: Gobierno de Río Negro.

Se trabaja en la ampliación del Hospital Regional “Dr. Ramón Carrillo”, duplicando su superficie y fortaleciendo la cobertura en toda la región. En este proceso, explicaron, se inauguró la primera etapa de la ampliación de este centro de salud cabecera, considerada “la obra sanitaria más grande de la Patagonia”.

Según se detalló, esta mejora añade más de 11.000 m2 de superficie cubierta, incluyendo una guardia de última generación y duplicando la capacidad de atención inmediata.

Esta inversión prevé contar con un nuevo acceso principal, consultorios externos, sectores de Farmacia, Vacunatorio y áreas administrativas para mejorar las instalaciones en las que se atiende la comunidad más poblada de la Provincia. “Con esta modernización se mejora significativamente la tarea en la región, siendo el principal referente sanitario del sur argentino”, celebraron.