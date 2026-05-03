El viento sacude a Neuquén y Río Negro este domingo: frío y ráfagas de casi 70 km/h en el Alto Valle y lluvia en la cordillera

El cierre del fin de semana en el norte de la Patagonia estará marcado por la inestabilidad extrema. Un frente de ráfagas intensas atraviesa la región de cordillera a mar, obligando a extremar precauciones en rutas y zonas urbanas.

Mientras el Alto Valle sentirá el impacto desde temprano, la zona andina espera un combo de agua y viento blanco.

Alto Valle: frío otoñal y ráfagas de casi 70 km/h este domingo 3 de mayo

En Neuquén, Cipolletti y Roca, la jornada arrancó con un rigor térmico notable, con una mínima que perforó los 2°C. Aunque el sol intentará elevar la máxima hasta los 18°C, el factor determinante será el viento:

Intensidad: ráfagas que alcanzarán los 69 km/h .

ráfagas que alcanzarán los . Horarios críticos: el fenómeno se sentirá con mayor fuerza durante la mañana y la tarde .

el fenómeno se sentirá con mayor fuerza durante la . Estado del cielo: mayormente nublado, lo que bajará la percepción térmica.

Domingo inestable en la cordillera: lluvias y vientos de 87 km/h

La zona andina enfrentará las condiciones más hostiles de la región. En Bariloche y Villa La Angostura, rige una alerta por lluvias persistentes con un 70% de probabilidad de precipitaciones.

En San Martín de los Andes, el panorama es similar: el termómetro oscilará entre los 5°C y los 11°C, bajo un cielo totalmente cubierto. En toda la franja cordillerana, el peligro principal serán las ráfagas de 87 km/h provenientes del oeste, que se intensificarán durante la tarde y la noche.

Viedma y la Costa: el viento no da tregua

En la capital rionegrina, el clima otoñal se sentirá con un marcado descenso de temperatura (mínima de 3°C). El dato clave para los vecinos de la comarca y la zona atlántica es la aceleración del viento hacia el final del día: