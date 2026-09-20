Deportivo Rincón goleó a Santamarina y clasificó a los playoffs en el Federal A: cómo sigue

Deportivo Rincón venció 3 a 0 a Santamarina como local y aseguró la clasificación a los playoffs por el segundo ascenso donde será enfrentará Kimberley de Mar del Plata.

El León aprovechó que los tandilenses ya estaban descendidos y ganó con autoridad para cumplir el segundo objetivo de esta fase luego de asegurar la permanencia hace algunas jornadas.

El equipo neuquino fue claramente superior pero recién pudo abrir el marcador a los 41’ con un gol de Ezequiel Ávila, uno de los puntos más altos en el torneo.

El arquero visitante, Mateo Raschia, fue clave con varias atajadas y también le contuvo un penal a Matías Domínguez en el arranque del segundo tiempo.

(Foto: Prensa Deportivo Rincón)

Más allá de la buena labor del «1» de Santamarina, Rincón lo pudo liquidar con goles de Cristóbal Valbuena de cabeza y Bruno Di Bello en un centro que se metió tras un desvío.

Luego de esta clasificación, el León tendrá dos semanas de descanso y volverá a jugar el 11 de octubre al recibir a Kimberley. La vuelta será el 18/10 en La Feliz.

Los marplatenses tienen ventaja deportiva ya que vienen desde la zona campeonato y Rincón entró por la reválida. De esta manera, Kimberley avanzará si empatan en el global.