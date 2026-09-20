Cipolletti quedó segundo y va contra Sol de América de Formosa: define de local y con ventaja deportiva

Se completó la última fecha de la segunda fase del Federal A y Cipolletti quedó segundo por lo que enfrentará a Sol de América de Formosa en los cuartos de final por el primer ascenso.

El Albinegro, que el viernes aseguró el pase al vencer a Juventud Antoniana en Salta, se benefició de la derrota de Atenas de Río Cuarto ante Huracán Las Heras. Los cordobeses quedaron terceros.

De esta manera, Cipo definirá de local ante los formoseños y tendrá ventaja deportiva. Si el global termina igualado, avanzará a semifinales por su mejor ubicación en la segunda fase.

La serie comenzará el próximo domingo 27/09 en Formosa y cerrará una semana después, el 04/10 en La Visera de Cemento. Los otros cruces de cuartos son: San Martín de Formosa – Atenas, Alvarado – Defensores de Villa Ramallo y Olimpo – Gimnasia de Chivilcoy.

Cipolletti ya enfrentó a Sol de América de Formosa en su primera serie de playoffs del Federal A 2024. Empató 0 a 0 la ida y quedó eliminado al perder 3 a 1 la vuelta como visitante.

Los formoseños llevan 12 triunfos, 4 empates y 8 derrotas en la temporada. La campaña del Albinegro es levemente superior con 11 victorias, 9 igualdades y 6 caídas.

Cipo deberá afrontar un largo viaje el próximo fin de semana pero con la tranquilidad de que luego define de local y con ventaja deportiva.