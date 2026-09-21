Al calor de Vaca Muerta y el turismo, Neuquén va por un mapa vial con 2.000 kilómetros de asfalto

Con un esquema de financiamiento que incluye alternativas de fondeo locales, de organismos internacionales y de las principales empresas de Vaca Muerta, el plan vial de Neuquén concluirá este año con al menos 90 kilómetros de nuevas rutas pavimentadas e iniciará el 2027 con la promesa de inaugurar otros cinco tramos durante el primer semestre.

La Provincia tiene hoy unas 18 obras de asfaltado en marcha, que se suman a las cuatro que ya se terminaron en los últimos dos años: la Ruta 67, la duplicación de la calzada de la Ruta 7, la duplicación de la calzada de la Ruta 51 y la Ruta 23 entre Pilo Lil y Malleo.

Una red vial con 2.000 kilómetros de pavimento

Según explicaron desde el ministerio de Infraestructura con Diario RÍO NEGRO, al iniciar la actual gestión Neuquén contaba con unos 1.000 kilómetros de rutas provinciales pavimentadas, cifra que ahora se busca duplicar para alcanzar los 2.050 kilómetros.

El plan no solo contempla trazas nuevas, sino que también abarca la repavimentación de alrededor de 650 kilómetros, de los cuales ya se hicieron 141 de acuerdo a los indicadores de la cartera que conduce la exdiputada nacional, Tanya Bertoldi.

En este lote se encuentran 51 kilómetros de la Ruta 46 en la zona de Espinazo del Zorro, 16 kilómetros de la Ruta 16 desde Rahue hasta Aluminé y 74 kilómetros de la Ruta 5 para la conexión con Rincón de los Sauces.

Las rutas de la cordillera, en obra

Buena parte de los proyectos en desarrollo están ubicados en la zona cordillerana, donde la intención es mejorar la transitabilidad y facilitar el movimiento del turismo, la principal actividad económica en esa región del territorio provincial.

Allí se encuentran en ejecución la Ruta 63 hasta Villa Meliquina, la Ruta 62 de lago Lolog, la Ruta 61 de acceso al lago Huechulafquen y la Ruta 60 en el tramo final camino al paso internacional Mamuil Malal.

En paralelo se está asfaltando la Ruta 65 que lleva a Villa Traful. La obra incluye dos partes, una de las cuales está pronta a finalizar, uniendo la localidad andina con la emblemática Ruta 40 en el sector de Siete Lagos.

Hacia la zona centro y norte también hay trabajos en curso, como el asfaltado de la Ruta 11 desde Villa Pehuenia hasta Moquehue, la Ruta 46 en la emblemática cuesta del Rahue, la Ruta 26 entre Caviahue y Copahue, la Ruta 21 en Loncopué y la Ruta 43 desde Las Ovejas hasta Varvarco.

En la región andina una de las trazas que mayores expectativas genera es la Ruta Provincial 23, que se está interviniendo en distintos tramos y se pretende culminar en diciembre de 2027.

Esta ruta, una vez terminada, formará parte del llamado “Camino de la Fe”, denominación que fue aprobada por ley en la Legislatura y busca incentivar el turismo religioso en un corredor de 700 kilómetros paralelo a la cordillera.

Además de fomentar la llegada de visitantes, fuentes oficiales contactadas por este medio indicaron que estas tareas permitirán unir “localidades que antes estaban aisladas”, generando que una mayor “conectividad local”.

Qué viene para la Confluencia y Vaca Muerta

Las obras en ejecución alcanzan, por otra parte, el bypass de Añelo, la circunvalación de esa localidad petrolera y la duplicación de la Ruta 67, entre la Autovía Norte y la Ruta 51 que lleva a Mari Menuco.

Los trabajos podrían acelerarse, no obstante, en el transcurso del cuarto trimestre y la primera parte del 2027, cuando además se abrirían al tránsito cinco de los 18 proyectos que están en marcha.

La propuesta del Gobierno prevé licitar o empezar a ejecutar 27 tramos más, entre acciones de pavimentación y repavimentación, por un total de 950 kilómetros.

La actividad Vaca Muerta puso bajo presión el estado de las rutas. Foto: Emiliano Ortiz.

La lista agrupa iniciativas como el reciente acuerdo con las empresas petroleras para asfaltar las principales vías de Vaca Muerta, la duplicación de la calzada de la Autovía Norte y el reasfaltado de la Ruta 7 en el tramo de Tratayén, en el corazón de la formación no convencional.

También abarca obras de relevancia para los futuros “corredores” con Chile y la zona norte de la provincia, desde la pavimentación de las rutas que conducen al paso internacional Pichachén hasta el asfaltado de la Ruta 7 en el sector de Cortaderas, que cuando se finalice acortará en 100 kilómetros la distancia entre la ciudad de Neuquén y Chos Malal.

Los plazos y el financiamiento

Los plazos, según se explicó desde la cartera vial, dependen de varios factores. Además de la meteorología y la veda invernal, la distancia del tramo a intervenir y el número de obras de ingeniería actúan como condicionantes para el avance de un proyecto de infraestructura vial.

Desde el Gobierno también destacaron los modelos de financiamiento e hicieron énfasis en “la confianza” que genera el presente económico de Neuquén, a la que se definió como la única provincia del país que está trabajando en esquemas crediticios con tres entidades internacionales: la CAF, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

A lo anterior se suman los recursos obtenidos por los bonos de infraestructura acordados con las operadoras hidrocarburíferas, como ocurrió con YPF y las áreas para el desarrollo del GNL al norte de la Comarca Petrolera, y los trabajos sostenidos con fondos propios, en un contexto de regalías al alza y recaudación local en aumento.

Voceros del ministerio de Infraestructura adelantaron, por otra parte, la redacción de los proyectos para asfaltar la Ruta 6 desde Rincón de los Sauces hasta su conexión con la Ruta 40 y la Ruta 48 desde San Martín de los Andes hasta el paso Hua Hum, obra que en un principio estaría prevista para licitarse en 2028.