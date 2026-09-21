Liga Confluencia: se completó la séptima fecha del Clausura

Se completó la séptima fecha del Clausura de la Liga Deportiva Confluencia y la tabla de posiciones tiene nuevo dueño absoluto. Gracias a su victoria en el adelanto, Deportivo Roca aprovechó los tropezones de los líderes y quedó como único puntero del certamen. Petroleros Pampeanos, era el único que lo podía alcanzar, pero empató con Círculo Italiano.

En la cima, Deportivo Roca (14) se adueñó del liderazgo en soledad tras imponerse por 1-0 ante Atlético Regina (11) en el Luis Maiolino, con un tanto de Marcos Gudiño. Unión de Allen (13) cedió la punta al empatar 0-0 como visitante frente a San Martín, en Cipolletti. En tanto, La Amistad (12) tampoco pudo sumar de a tres. Igualó sin goles frente a Fernández Oro y quedó relegado al tercer lugar.

En la jornada dominical, Petroleros Pampeanos (12) empató 2-2 frente a Círculo Italiano (9) en 25 de Mayo y dejó ir la chance de quedar como escolta inmediato. Walter Ríos y Leonel Gutiérrez anotaron para el conjunto local, mientras que Mariano Cheuquepan y Braian Santarrosa marcaron para el Granate.

Además, Deportivo Huergo (7) venció por 2-0 a Catriel (9) de visitante. Po otro lado, el duelo entre elencos roquenses que se disputó en el Zit Formiga quedó en manos de Cimac (6), que venció por 1-0 a Argentinos del Norte (9) con gol de Ignacio Loncoman.

El único encuentro de la séptima fecha que quedó postergado y pendiente de programación es el choque entre Academia Pillmatún (3) y Cipolletti (10).

Las posiciones del Clausura