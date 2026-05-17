Deportivo Rincón y Sol de Mayo juegan por el Federal A, Cipolletti descansa

Por la fecha 9 del Federal A, que le da cierre a la primera vuelta de la fase inicial, Deportivo Rincón y Sol de Mayo tendrán acción hoy mientras que Cipolletti descansa.

La primera ronda de 18 fechas llegará en esta jornada a su punto medio. Los cuatro mejores clasifican directo a la zona campeonato y el resto va a la Reválida. También se mete el mejor quinto de los tres grupos de nueve equipos.

Por la Zona 3, Rincón recibe a Costa Brava de General Pico desde las 15 horas con el arbitraje del mendocino Jorge Etem. El León ganó su último encuentro de local contra San Martín de Mendoza y luego rescató un empate en la visita a Huracán Las Heras.

Con estos resultados, quedó justo por debajo de la zona de clasificación y hoy podría meterse con una victoria. Su rival no llega en un buen momento con seis partidos sin ganar y dos derrotas seguidas en su cancha.

Por este grupo, también jugarán hoy FADEP – Huracán Las Heras a las 11, Argentino de Monte Maíz – San Martín desde las 15:30 y Juventud Unida de San Luis – Atenas de Río Cuarto, en el mismo horario, en un duelo entre el escolta y el puntero.

Cipolletti tiene fecha libre después de la derrota contra Juventud Unida en La Visera. Quedó tercero en la tabla y corre el riesgo de perder su lugar en el Top 4.

Por la Zona 4, Sol de Mayo visita a Villa Mitre a las 15 en Bahía Blanca con el casildense Alejandro Scionti como juez principal.

Sol de Mayo visita a Villa Mitre. (Foto: Pablo Leguizamón)

El Albiceleste viene de dos empates 0 a 0 seguidos y se mantiene dentro de la zona de clasificación al compartir el tercer lugar con Kimberley. Hace tres partidos que no le convierten goles ya que venció 1 a 0 a Brown antes de las dos igualdades en cero.

Villa Mitre no tuvo un buen arranque de torneo. Ganó un solo partido y lleva cinco sin triunfos. Por este grupo, Germinal recibe a Brown a las 15, Círculo Deportivo será local de Kimberley en el mismo horario y cierran Santamarina y Olimpo a las 18:10 en Tandil.