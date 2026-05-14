Liga Confluencia: arranca la 10° fecha, que tendrá jornada de clásicos en Roca y Regina

El Maiolino será sede del choque entre el Naranja y el Carcelero.

Con dos adelantos, este jueves se abre la 10° fecha del torneo Apertura de la Liga Confluencia. Desde las 21:30 horas, La Amistad y Pillmatún protagonizarán el duelo cipoleño de la fecha. El equipo de Ezequiel Marengo buscará volver al triunfo luego de caer en la fecha pasada ante Argentinos del Norte.

El otro duelo de la jornada será Catriel – Cimac, que saldrán a la cancha a partir de las 22. La Depo, muy lejos de la pelea, tratará de sumar de a tres para salir de las últimas posiciones. Por otro lado, si el Celeste gana, será único líder hasta que juegue Regina.

La fecha continuará el viernes, cuando Fernández Oro y Deportivo Huergo se vean las caras en la casa del trueno verde. El encuentro está programado para las 21:30.

El resto de la fecha se jugará el domingo. Desde las 15, irán tres en simultaneo. San Martín jugará ante Petroleros Pampeanos, Unión se cruzará ante Cipolletti y Deportivo Roca – Argentinos del Norte llevarán adelante el destacado de la fecha. El clásico roquense promete futbol de alto vuelo con ambas hinchadas en el Luis Maiolino.

El otro derbi de la fecha será Atlético Regina – Círculo Italiano, que llegan con dos presentes muy diferentes. El Albo es líder y viene de ser campeón de Liga en 2025, mientras que el Grana todavía no ganó este año y se encuentra en la última posición de la zona campeonato.

Regina y Círculo disputarán una nueva edición del clásico de la ciudad.

Las posiciones: Atlético Regina (18), Cimac (18), La Amistad (17), Deportivo Roca (16), Argentinos del Norte (15), Petroleros Pampeanos (12), San Martín (11), Cipolletti (10), Unión (10), Pillmatún (10), Deportivo Huergo (8), Catriel (7), Fernández Oro (7), Círculo Italiano (4).

La programación de la Zona Ascenso

La fecha en la Zona Ascenso también se largará este jueves. En Roca, el líder San Isidro tendrá una visita de riesgo ante Cecap, que tratará de volver a la lucha en las primeras posiciones. El partido será a las 22:00.

La 10° fecha continuará y se cerrará el domingo. Desde las 15 se jugarán Maracacinho – Mainque, Deportivo Godoy – San Carlos, Indendiente de Catriel – Chichinales y Experimental – El Salvador. Por último, a las 16 se enfrentarán Alto Valle – San Sebastián.

Las posiciones: San Isidro (21), Experimental (18), Deportivo Godoy (17), San Carlos (16), Chichinales (16), Independiente de Catriel (16), Cecap (15), Alto Valle (9), San Sebastián (8), Maracacinho (6), Deportivo Mainque (3), El Salvador (2).