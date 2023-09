Después de Bolivia-Argentina, así sigue la segunda fecha de las Eliminatorias

El partido entre Bolivia y Argentina abrirá la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, a partir de las 17, y a diferencia de la jornada inaugural, que se repartió en dos días, esta irá en contiuado, con un martes recargado.

A las 18 jugarán Ecuador vs. Uruguay, desde las 19 será el turno para Venezuela vs. Paraguay, a las 21:30 se pondrá en marcha Chile vs. Colombia y el cierre será en Lima, con el duelo entre Perú y Brasil, desde las 23.

Bielsa y su primera prueba como visitante

El estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito será el escenario para Ecuador-Uruguay y significará la primera prueba de fuego como visitante para Marcelo Bielsa. Su equipo viene de superar a Chile por 3-1, con pasajes de buen fútbol y ahora intentará hacer combo completo ante los dirigidos por Félix Sánchez, que perdieron con Argentina en el Monumental.

Probables formaciones

Ecuador: Hernán Galíndez; José Hurtado Cheme, Félix Torres, William Joel Pacho Tenorio, Pervis Estupiñán; Carlos Gruezo, Julio Ortiz, Moisés Caicedo; Gonzalo Plata, Jhojan Julio, Enner Valencia. DT: Félix Sánchez.

Uruguay: Sergio Rochet; Nahitan Nández, Sebastián Cáceres, Matías Viña y Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Manuel Ugarte y Nicolás de la Cruz; Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Maximiliano Araujo. DT: Marcelo Bielsa.

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil). Estadio: Rodrigo Paz Delgado (Quito). Hora: 18 (TV: DSports)

Batista vs. Barros Schelotto, duelo argentino en Maturín

Venezuela y Paraguay buscarán su primera alegría en las Elimnatorias Sudamericanas y habrá duelo de técnicos argentinos en Maturín. El equipo de Fernando Batista tratará de recuperarse de la caída ante Colombia; mientras que los dirigidos por Guillermo Barros Schelotti vienen de empatar en Asunción.

Probables formaciones

Venezuela: Rafael Romo; Wilker Ángel, Jon Aramburú, Yordan Osorio, Jhon Chancellor; Tomás Rincón, Junior Moreno, Yefferson Soteldo; Salomón Rondón, Jefferson Savarino, Josef Martínez. DT: Fernando Batista

Paraguay: Santiago Rojas; Robert Rojas, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Blas Riveros; Ramón Sosa, Mathias Villasanti, Andrés Cubas, Miguel Almirón; Alejandro Romero; Gabriel Ávalos. DT: Guillermo Barros Schelotto

Árbitro: Andrés Rojas (Colombia). Estadio: Monumental de Maturín. Hora: 19 (DSports+)

Berizzo se juega su futuro en la Roja

En el estadio Nacional de Santiago también habrá duelo de técnicos argentinos, pero todas las miradas se posarán en Eduardo Berizzo, quien se juega el futuro al frente de Chile. El 1-3 ante Uruguay pegó duro, ya se mencionan varios nombres para reemplazar a Toto (Ricardo Gareca pica en punta) y por eso será u na verdadera final ante los cafeteros, que empezaron la Eliminatoria con un triunfo y llegan confiados a tierras trasandinas.

Probables formaciones

Chile: Brayan Cortés; Nayel Mehssatou, Gary Medel, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo; Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Diego Valdés y Arturo Vidal; Ben Brereton y Alexis Sánchez. DT: Eduardo Berizzo

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Yerry Mina, Jhon Lucumí y Deiver Machado; Jefferson Lerma, Wilmar Barrios y Jorge Carrascal; Jhon Arias, Luis Díaz y Rafael Santos Borré. DT: Néstor Lorenzo

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela). Estadio: Nacional de Santiago. Hora: 22.30 (TyC Sports)

Brasil llega entonado a Lima

Brasil, siempre favorito, se presentará en el estadio Nacional de Lima ante Perú, que sumó un buen punto en su visita a Paraguay y tratará de dar el golpe ante Neymar y cía. El local, con poco recambio en su plantel, sabe que enfrenta a una potencia y Juan Reynoso, el DT, deberá tomar todos los recaudos.

Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Miguel Araujo, Luis Abram y Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Wilder Cartagena y André Carrillo; Andy Polo y Paolo Guerrero. DT: Juan Reynoso.

Brasil: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Renan Lodi; Casemiro y Bruno Guimaraes; Rodrygo, Neymar y Raphinha; Richarlison. DT: Fernando Diniz

Árbitro: Fernando Rapallini (Argentina). Estadio: Nacional de Lima. Hora: 23 (TyC Sports 2)