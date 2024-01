Di María descartó la posibilidad de ir a los Juegos Olímpicos y dio otra señal de su vuelta a Central

Ángel Di María anunció este martes que no será parte de la Selección Argentina en caso que clasifique a los Juegos Olímpicos de París 2024 y, aclaró nuevamente que su ciclo como jugador nacional finalizará luego de al Copa América de Estados Unidos 2024.

El entrenador de la Selección juvenil, Javier Mascherano, había manifestado su deseo de contar con Di María y Lionel Messi como los mayores de 23 años que le permite la cita olímpica en caso de clasificar, sin embargo, el futbolista de Benfica descartó la posibilidad.

«Creo que ya está. Me gané el poder decir hasta acá en el momento en el que yo lo decida. La Copa América (de Estados Unidos 2024) es lo último. Decidí eso también porque tuve muchos años de sufrimiento con las lesiones y cuando no me salían las cosas», declaró el campeón del mundo.

«Fueron momentos durísimos y a partir de la Copa América que se ganó (2021), fue todo diferente. Alegría, felicidad y disfrutar al 100 por ciento, creo que lo merecía. Por eso quiero seguir un poco más. Estoy agradecido a todos los técnicos que tuve, que me han llevado y bancado», añadió en diálogo con TyC Sports.

Di María descartó estar en los Juegos Olímpicos #Paris2024 en caso que Argentina clasifique: "No, tomé la decisión que termine en la Copa América, creo que es lo último. Decidí ese torneo porque tuve muchos años de sufrimiento en la Selección y a partir de la Copa América que se… pic.twitter.com/m8C5cVDEm9 — TyC Sports (@TyCSports) January 30, 2024

«Lo sabe más de uno, por eso contra Brasil me levantaron adelante de la gente. Porque se dieron cuenta que esta vez ya lo había dicho de verdad. Es el momento indicado y perfecto para decirle adiós a esta camiseta», detalló.

Consultado por los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión, el jugador de Benfica explicó: “Es obvio que me va a doler, pero vienen muchos chicos atrás. Me pasó cuando empecé, que había gente grande que seguía y yo por momentos no lo veía bien”.

Di María dará fin a la Selección con un paso que incluyó ganar de todo, ya que conquistó el Mundial 2007 Sub-20 en Canadá, la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, la Copa América 2021, la Finalíssima 2022 y el Mundial de Qatar 2022. Además, marcó cuatro goles en cinco finales.

Di María: «Sería un sueño ganar la Copa Libertadores»

“Me gustaría volver a jugar una Libertadores, la jugué una vez cuando tenía 17 o 18 años. Era muy chico, no pude vivirla tanto, pasó todo muy rato mi paso por Central», comentó Di María.

«Sería un sueño poder ganarla. Es un sueño poder lograr un título con Central. Ganar una Libertadores pasaría por encima de eso. Ganar una Libertadores con Central sería el broche final de mi carrera», dijo el futbolista en la misma entrevista con TyC Sports.

En la actualidad, el delantero argentino milita en el Benfica y su contrato caduca el próximo 30 de junio. El club de Portugal quiere extender el vínculo, pero la idea de Fideo sería volver al fútbol local y desempeñarse en el club que lo formó como futbolista: Rosario Central.

🇦🇷 Fideo Di María, en exclusiva con TyC Sports: "El fútbol argentino para mí es muy difícil y muy complicado. Es difícil ver equipos que jueguen mucho y maneje la pelota. Es mucho roce e ida y vuelta. EN LA PRIMERA FECHA SE CAGARON A PATADAS, la vi" pic.twitter.com/U7z2TloW8X — TyC Sports (@TyCSports) January 30, 2024

En el Canalla ya avisaron que le guardan la camiseta con el dorsal 11 para que la tenga libre en caso de que desee pegar la vuelta al país y la ilusión fue en aumento cunado el protagonista confesó que «obviamente miro el 100% de los partidos de Central».

El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo, disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores luego de clasificarse por ser e vigente campeón de la Copa de la Liga Profesional 2023.

“Cuando quiera volver a Central y si tengo esa posibilidad quiero hacerlo de la mejor manera, cuando esté bien. Volver para retirarse o pensando ‘juego un año y me retiro’, ya es pensamiento de mediocre”, aseguró Di María.