Diego Martínez y su debut como DT de Boca: «El equipo tuvo volumen de juego»

Diego Martínez tuvo un de debut ganador como director técnico de Boca y luego del 1-0 Gimnasia y Tiro, en el Martearena de Salta, quedó conforme con el rendimiento del equipo. «Fue un buen nicio», afirmó y resaltó las tareas de dos jugadores que rescató y podrían ser importantes en su ciclo: Ezequiel Bullaude, autor del único gol, y Juan Ramírez.

«Las sensaciones fueron buenas, sobre todo en pasajes del primer tiempo. El equipo tuvo volumen de juego, intensidad, intención de finalizar jugadas; en poco tiempo de trabajo valoro la predisposición del grupo, respetaron a Gimnasia y Tiro. Es un buen inicio”, manifestó el exDT de Huracán y Tigre.

«Marcos está enojado»

Sobre la lesión del capitán Marcos Rojo en la entrada en calor, el Martínez expresó: “Marcos está enojado y triste. Tenía muchas ganas de estar, pero ahora habrá que analizarlo y hacerse los estudios, a ver que arrojan esos estudios. Es nuestro capitán, nuestro líder y ojalá que sea lo menos grave posible”, dijo.

“La diferencia lógica que tiene que estar entre los equipos se marcó sobre todo en el primer tiempo y parte del segundo. Después, el cansancio, el viaje y la semana de preparación nos hizo no terminar como no nos hubiera gustado, pero es normal por el momento en el que estamos”, analizó el director técnico en declaraciones a ESPN.

Contento por el partido de Ramírez y Bullaude

“Estoy muy contento por el partido de Juan (Ramírez), también por Ezequiel (Bullaude) en esa función de enganche y punta, como le decimos, la entendió muy bien”, agregó el director técnico osbre dos jugadores que no tuvieron mucho lugar en el ciclo de Jorge Almirón. En el caso del ex San Lorenzo, era uno de los nombres a negociar; mientras que el ex Godoy Cruz todavía atraviesa una etapa de adaptación. En la previa, son piezas claves para el flamante DT.

“En líneas generales estamos contentos por este inicio y sobre todo por lo que están siendo estas dos semanas de trabajo y la predisposición. A veces uno necesita mucho, por la manera de trabajar, el compromiso de los muchachos y la verdad que lo están haciendo de maravilla, eso nos genera muy buena expectativa”, cerró Martínez