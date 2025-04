Duilio Botella, nuevo técnico de Rincón: «Es un club en crecimiento y con aspiraciones»

Después de anunciar la desvinculación de Alejandro Abuarre, Deportivo Rincón se movió rápido y dos días después hizo oficial la llegada de Duilio Botella como entrenador.

Las charlas con el técnico empezaron el mismo lunes. El DT no tardó en dar el sí y entre ayer y hoy terminaron de cerrar los últimos detalles. Lo acampañarán el preparador físico Matías González y el ayudante de campo y asistente de video Nicolás Serantes.

«Nicolás (Mondini) me llamó el lunes, lo conozco desde años, solemos hablar para preguntar por algún jugador y ese tipo de cosas. Estaba esperando alguna posibilidad, había tenido otras propuestas que preferí dejar pasar», aseguró Botella en diálogo con «Subite al Podio» de Río Negro Radio.

Santamarina despidió al Mono Navarro Montoya horas después de que el León hiciera lo mismo con Abaurre y también contactó al entrenador. «Santamarina también tuvo un acercamiento pero yo tenía todo bastante avanzado con Rincón y quise respetar eso. Lo más cómodo para mí era quedarme en Tandil pero decidí asumir este desafío», reveló el DT.

Sobre las razones por las que aceptó la propuesta del club neuquino, comentó: «Rincón es un club joven, en crecimiento constante y con aspiraciones deportivas. Tiene un buen plantel y ya hablamos de la posibilidad de hacer alguna incorporación si hace falta cuando se abra el mercado de pases».

Botella tuvo una gran temporada el año pasado en Santamarina cuando agarró al equipo en el último puesto sin triunfos y lo llevó hasta las semifinales de la Reválida. En este caso, asume con Rincón en zona de clasificación y con más victorias que derrotas en el torneo.

«El año pasado Santamarina tenía dos puntos y en ocho partidos había metido dos goles. Acá la realidad es otra. No es normal tomar un equipo en esta situación«, destacó.

El entrenador viajará a Bahía Blanca ver al equipo contra Olimpo el domingo, que estará dirigido por Pablo Castro. A partir del lunes se hará cargo del plantel de cara a su debut como local ante Círculo Deportivo el fin de semana siguiente.

El mal recuerdo en Cipolletti: «Fue el club donde peor me fue»

Duilio Botella tuvo un breve paso por Cipolletti en 2018 donde dirigió 10 partidos, con 4 victorias, un empate y 5 derrotas. El equipo luego se salvó del descenso en la última fecha con Germán Alecha como interino.

«Fue díficil, el equipo venía mal y lamentablemente no lo pude ayudar a que mejor. Fue un paso muy cortito, fue el club donde peor me fue, lamento mucho lo que pasó. Normalmente me va bien», comentó el DT.

«Fui en un momento que no era el indicado para ir, fue una equivocación. Venía muy desgastado y tenía planeado dejar de dirigir. Después de Cipolletti lo hice, estuve cinco años sin dirigir«, concluyó.

Escuchá a Duilio Botella en Río Negro Radio

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).