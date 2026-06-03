Cuanto sale esquiar en la Patagonia este invierno 2026: 8 cerros con la mejor nieve del país

Invierno en marcha. Desde Bariloche hasta Ushuaia, las montañas patagónicas afinan medios de elevación, amplían servicios y lanzan promociones para una temporada que genera grandes expectativas.

La Patagonia ya empezó a vestirse de invierno. En la cordillera y la estepa, las primeras nevadas aceleraron la ansiedad de quienes esperan cada año la temporada de esquí. Los centros de nieve afinan máquinas, prueban medios de elevación y ultiman inversiones para recibir a miles de turistas que volverán a elegir el sur argentino como escenario del invierno.

Este año, el mercado se mueve entre pelotas y meteorología. Por un lado, se esperan las nevadas y los buenos pronósticos entusiasman y aceleran las consultas. Por el otro, el “clima mundialista” funciona como una pausa para parte del turismo local, que todavía demora definiciones de viaje.

Es por eso que los principales centros de esquí del país salen a competir con novedades, promociones y mejoras en infraestructura para una temporada que promete movimiento en toda la Patagonia. Y se presentan a los distintos públicos en diferentes ciudades.

En este contexto, Neuquén realizará el próximo 9 de junio el lanzamiento oficial de la Temporada de Invierno Neuquén 2026 en la ciudad autónoma de Buenos Aires y Río Negro, lo hará hoy, con la presencia del gobernador, ministros, intendentes y operadores turísticos.

Cerro Catedral en Bariloche

Con 1.200 hectáreas esquiables, 67 pistas y una de las mayores superficies dedicadas a los deportes de nieve en Sudamérica, Cerro Catedral volverá a posicionarse como uno de los grandes atractivos turísticos del invierno argentino.

Desde la empresa destacaron que la temporada 2026 estará marcada por una fuerte inversión en infraestructura, accesos y servicios, con el objetivo de mejorar la experiencia integral del visitante desde el momento en que llega a Bariloche hasta el último descenso sobre la nieve.

El gigante de Sudamérica. Con 67 pistas y 1.200 hectáreas esquiables, Cerro Catedral vuelve a liderar la oferta de nieve argentina con fuertes inversiones en infraestructura, tecnología y servicios.

Los pases diarios salen $160.000 y pueden adquirirse y retirarse en distintos puntos habilitados: la boletería base del Cerro Catedral, una oficina en Reconquista 602 de la Ciudad de Buenos Aires y el Aeropuerto Internacional de Bariloche. Además, quienes compren online recibirán un código QR para agilizar el retiro y reducir tiempos de espera.

La aplicación ya se encuentra disponible para descarga:

• iOS: https://apps.apple.com/ar/app/catedralapp/id6480464952

• Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pmf.catedralapp

Desde el centro de esquí, informaron que continúan fortaleciendo sus herramientas digitales para mejorar la experiencia en montaña. A través de la app oficial, los visitantes podrán consultar en tiempo real el estado de pistas, medios de elevación, condiciones de nieve, mapas interactivos y toda la información necesaria para planificar cada jornada.

Los pases están disponibles en: www.catedralaltapatagonia.com

Cerro Chapelco en San Martín de los Andes

El cerro se prepara para la temporada 2026 con una de las obras de infraestructura más importantes de los últimos años. La principal novedad será la incorporación de una nueva telecabina con capacidad para 10 personas, que conectará la base con la cota 1600 en apenas cinco minutos. Según informó la empresa, el sistema podrá trasladar hasta 3.000 pasajeros por hora, una mejora que apunta a reducir tiempos de espera y optimizar la circulación en la montaña durante los períodos de mayor demanda.

Las obras también incluyeron la ampliación y pavimentación total del estacionamiento, cuya capacidad prácticamente se duplicó respecto de temporadas anteriores. La iniciativa respondió a uno de los reclamos históricos de los visitantes. Y la renovación alcanzará al rental de equipos, que incorporará más de 2.000 artículos nuevos, y al área gastronómica, donde el restaurante “La Base” estrenará diseño y propuesta culinaria.

La gran apuesta neuquina. Una nueva telecabina para 10 pasajeros, mejoras en accesos y renovación de servicios marcan una temporada histórica para Chapelco.

La preventa comenzó con una tarifa inicial de $160.000 para el pase diario y contempla el uso flexible durante toda la temporada, tanto en jornadas consecutivas como alternadas.

Los pases están disponibles en: https://www.cerrochapelco.com.ar/

Cerro Perito Moreno en El Bolsón

En El Bolsón, el Cerro Perito Moreno se consolida como uno de los centros de esquí que más crece en Argentina. Con 25 kilómetros esquiables, 17 pistas y 9 medios de elevación, Laderas ya se posiciona como el quinto centro de esquí más grande del país y apuesta fuerte a seguir ampliando su propuesta para la temporada 2026.

La montaña rionegrina busca atraer tanto a quienes dan sus primeros pasos en la nieve como a familias, grupos de amigos y estudiantes universitarios. Entre las novedades más llamativas aparece la experiencia para principiantes con beneficio 5×3, una propuesta que incluye días de aprendizaje gratuitos y apunta a que cada vez más personas se animen a descubrir la nieve en la Comarca Andina.

La montaña que no para de crecer. Con nuevas experiencias como el Catski y una propuesta accesible para principiantes, el centro rionegrino busca consolidar su expansión.

Entre las novedades de la temporada, Laderas Cerro Perito Moreno suma la experiencia Catski, una propuesta pensada para explorar sectores exclusivos de la montaña. Luego de ascender en telesilla hasta el Plateau, un pisanieves adaptado traslada a los visitantes hacia zonas inaccesibles por medios tradicionales, donde esperan nieve virgen, vistas imponentes y descensos únicos para disfrutar en ski o snowboard.



El cerro diferencia la temporada, con distintos valores. En temporada alta, el pase peatón cuesta $37.400 para mayores y $33.700 para menores. El pase esquiadores medio día tiene un valor de $63.200 para mayores y $56.900 para menores, mientras que el Pase Diario cuesta $89.000 para mayores y $80.100 para menores.

En temporada baja, el Pase Peatón tiene un valor de $30.400 para mayores y $27.300 para menores. El Pase esquiadores medio día cuesta $51.000 para mayores y $45.900 para menores, mientras que el Pase Diario vale $68.900 para mayores y $62.100 para menores.

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Caviahue Ski Resort en Caviahue Copahue

La localidad prevé dar inicio a la temporada invernal el próximo 27 de junio con una agenda de actividades, eventos y promociones especiales para residentes y turistas. Entre las propuestas anunciadas se destacan descuentos en pases, beneficios por compra anticipada, promociones en alojamiento y servicios turísticos, además de paquetes especiales para familias y principiantes.

Caviahue tiene algo que lo diferencia del resto de los destinos de nieve. El paisaje volcánico, los bosques de araucarias milenarias y la cercanía con las termas de Copahue. Durante toda la temporada, ofrecerá eventos recreativos, como el Rugby Extreme, previsto para el 4 y 5 de julio. Otro de los atractivos será el tradicional Snow Polo, programado para el 15 y 16 de agosto.

Nieve entre araucarias y volcanes. El paisaje volcánico y los bosques milenarios convierten a Caviahue en uno de los escenarios más singulares del invierno patagónico.

En temporada alta, el pase de medio día cuesta $108.000 para mayores y $87.000 para menores. El pase de un día tiene un valor de $120.000 para mayores y $96.000 para menores, mientras que el pase por dos días asciende a $234.000 para mayores y $188.000 para menores.

En temporada baja, el pase de medio día cuesta $98.000 para mayores y $79.000 para menores. El pase diario tiene un valor de $108.000 para mayores y $87.000 para menores, mientras que el pase de dos días cuesta $211.000 para mayores y $169.000 para menores.

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Cerro Bayo en Villa la Angostura

En Villa La Angostura, se prepara para el invierno con nuevas inversiones y mejoras en infraestructura. Entre las novedades se destacan obras de modernización, ampliación de servicios y mejoras operativas para optimizar la experiencia de los visitantes.

Las tarifas de la temporada 2026 en Cerro Bayo tendrán valores diferenciados según la época del invierno y el tipo de pase elegido. En temporada baja, el pase diario para mayores costará $111.400 y para menores $87.100. Durante la temporada alta, los valores ascenderán a $136.500 para mayores y $106.800 para menores.

Esquí con vista al Nahuel Huapi. Modernización de servicios, nuevas inversiones y una de las postales más bellas de la Patagonia distinguen al centro de Villa La Angostura.

También habrá opciones para quienes deseen disfrutar de la montaña sin esquiar. El pase peatonal tendrá un valor de $64.900 para mayores y $52.700 para menores en temporada baja, mientras que en temporada alta costará $75.600 y $61.400 respectivamente. Pases aquí.

El centro también ofrece opciones de medio día, pases peatón -para quienes acceden a los medios de elevación sin esquiar- y paquetes flexibles de varios días, que pueden utilizarse de manera consecutiva o alternada. Además mantienen beneficios para residentes de la región patagónica, quienes pueden acceder a descuentos en boletería, así como promociones de financiación en la compra anticipada de servicios.

Parque de Nieve Batea Mahuida en Villa Pehuenia Moquehue

El Parque de Nieve Batea Mahuida se prepara para abrir su temporada el próximo 1 de julio, sujeto a condiciones climáticas y acumulación de nieve. Administrado por la comunidad Mapuche Puel, el parque continúa consolidándose como una de las propuestas familiares más elegidas del invierno neuquino.

Entre las novedades de esta temporada se destacan mejoras en servicios, accesos, estacionamiento y espacios gastronómicos, además de nuevas propuestas recreativas para quienes visiten el centro de esquí.

La nieve con identidad mapuche. Administrado por la comunidad Puel, combina deportes invernales, cultura originaria y vistas privilegiadas sobre lagos y volcanes.

El complejo ya publicó sus tarifas 2026. El pase diario tendrá un valor de $60.000 en temporada alta y $50.000 en temporada baja, mientras que el pase de medio día costará $48.000 y $42.000 respectivamente. Además, residentes de Villa Pehuenia, Moquehue, Lonco Luan, Aluminé y Zapala accederán a tarifas promocionales desde $46.000 el pase diario.

También continúan las promociones en alquiler de equipos y clases de esquí, con opciones grupales e individuales para principiantes y familias.

Pases aquí.

Lago Hermoso en Ruta de los 7 Lagos

Entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura, se encuentra el más reciente centro de esquí, con 6 kilómetros para la práctica de esquí, snowboard y esquí de fondo, con un total de 350 hectáreas esquiables.

El más nuevo de la cordillera. Entre bosques y lagos, Lago Hermoso apuesta a una experiencia boutique con esquí, snowboard y actividades de aventura.

Cuenta con 3 medios de elevación, entre ellos una aerosilla cuádruple y una magic carpet para tener el más cómodo ascenso. Además, tiene 3 espacios gastronómicos para desarrollar eventos. En Lago Hermoso podés hacer caminatas con raquetas, cabalgatas blancas, paseos en motos de nieve y en UTV.

Los precios publicados para pases mayores son de 89.000 y $74.000 menores. Disponibles aquí.

La Hoya en Esquel

Ubicado a tan solo 13 kilómetros de la ciudad de Esquel (Chubut), para este 2026 se reforzo las inversiones estratégicas orientadas a la seguridad en pista y la mejora de los servicios al visitante, un plan de modernización de infraestructura que comenzó en 2019.

El principal atractivo de La Hoya sigue siendo su geografía. Gracias a su orientación sur, la montaña goza de un microclima que permite conservar la nieve seca y liviana durante mucho más tiempo que otros complejos de la región, lo que garantiza excelentes condiciones de esquí hasta bien entrada la primavera.

La nieve que dura más. Gracias a su orientación sur, conserva nieve seca y de calidad durante gran parte de la temporada, incluso cuando la primavera ya asoma.

En cuanto a su capacidad operativa, el complejo cuenta con un desnivel de 645 metros y una cota máxima de 2.075 metros sobre el nivel del mar. La superficie esquiable se distribuye en 30 pistas diseñadas para todos los niveles (desde principiantes hasta expertos) y cuenta con una red de 8 medios de elevación.

El valor del pase diario quedó fijado en $100.000. El trámite se realiza de manera 100% digital.

Ingresar al sitio web oficial del centro de esquí (www.skilahoya.com).

Cerro Castor en Ushuaia

Más de tres meses de nieve, calidad garantizada y una de las temporadas más esperadas del invierno argentino. Así se prepara Cerro Castor para el invierno 2026, en Ushuaia, el centro de esquí más austral del mundo y uno de los favoritos tanto para turistas como para equipos internacionales de competición. Hacer esquí en Cerro Castor significa disfrutar de nieve de excelente calidad, pistas amplias y medios de elevación ágiles.

Esquiar en el fin del mundo. El centro de esquí más austral del planeta ofrece una de las temporadas más extensas del país y nieve de calidad garantizada.

Cada invierno, amigos, familias y atletas de distintos países, entre ellos Argentina, Italia, Suiza, Francia, España, Alemania, Canadá, Brasil, Estados Unidos y Chile, eligen la montaña fueguina para entrenar y vacacionar. Las bajas temperaturas naturales de Ushuaia permiten extender la temporada durante más de tres meses y sostener condiciones óptimas de nieve incluso cuando otros centros comienzan a despedirse del invierno.

En Cerro Castor, los pases diarios arrancan en $146.700 para finales de julio, siempre que se adquieran de forma anticipada.

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