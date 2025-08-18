Edinson Cavani está en la mira de un campeón de Europa: ¿puede irse de Boca?

Edinson Cavani atraviesa un presente complicado en Boca. El goleador uruguayo no puede volver a festejar y en Mendoza volvió a estar en la mira: falló una clara chance frente al arco y luego fue reemplazado en el segundo tiempo.

Su salida no pasó desapercibida, ya que al ser reemplazado por Milton Giménez, el Matador encaró a Claudio Úbeda y le dejó en claro su molestia por la decisión que tomó Miguel Russo.

Más allá de su irregular actualidad en el Xeneize, desde Europa apareció su nombre para suceder a un goleador del fútbol italiano. Romelu Lukaku, delantero del Napoli, sufrió una durísima lesión en su pierna izquierda en el último amistoso y estará varios meses afuera de las canchas. Además, podría ser operado.

En Napoli quieren a Edinson Cavani para reemplazar a Lukaku

Ante la lesión del belga, los medios italianos y hasta un alcalde de la región pidieron por un último ciclo de Cavani en el Napoli, club en el que se convirtió en ídolo tras su paso entre 2010-2013, cuando disputó 138 partidos y convirtió 104 goles.

José Gerardo Della Ragione, alcalde de Bacoli, expresó en sus redes sociales su deseo de que vuelva el Matador tras la lesión de Lukaku: «¿Y si Lukaku se queda fuera mucho tiempo? ¿Y si se necesita un tercer delantero? ¿Y si…?».

Esta situación contrasta con el presente del uruguayo en Boca, donde estuvo en duda su titularidad luego de sus problemas físicos. Por el momento solo son deseos desde la ciudad del sur italiano, que recuerdan al uruguayo con cariño y gratitud.