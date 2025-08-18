Boca, el desahogo de Velasco y la vuelta a la zona de Libertadores

Boca ganó después de 12 partidos, fue con goleada (3-0 a Independiente Rivadavia) y con un cierre emotivo. Alan Velasco, el refuerzo de los 10 millones de dólares, que quedó marcado por el penal errado ante Alianza Lima, anotó su primer gol en el Xeneize y hubo un desahogo generalizado, que se extendió a cada uno de los compañeros.

El volante que salió de las formativas de Independiente llegó en el festejo, no tuvo contacto con la prensa después del partido disputado en el Malvinas Argentinas de Mendoza y en las primeras horas del lunes se expresó en sus redes sociales.

«Muy contento….», el posteo de Velasco

«Muy contento con la victoria del equipo y por mi primer gol con esta camiseta», escribió en una historia de Instagram Alan Velasco, el volante o mediapunta de 23 años, junto a una foto suya señalando al cielo, en una suerte de celebración muy similar a la que suele realizar Lionel Messi.

Las palabras de Velasco ratificaron lo que evidenció esa secuencia de película en el Malvinas Argentinas: se sacó un peso de encima, toda esa presión con la que no había podido lidiar ante el mote del refuerzo de los «10 palos verdes» y el fatídico penal con los peruanos.

El zurdazo a gol -con la complicidad del cipoleño Ezequiel Centurión- que cerró la goleada de Boca contra Independiente Rivadavia rompió la racha sin victorias y también el maleficio del ex Dallas, que tuvo que esperar más de ocho meses y 1.000 minutos para festejar con los colores del Xeneize.

Boca se subió al podio de la tabla general

Para cerrar una nota perfecta, Boca tuvo un logro que le permite respirar con vistas al futuro: volvió a meterse en la zona de clasificación directa a la próxima edición de la Copa Libertadores, el certamen cuya fase de grupos no juega desde 2023, cuando alcanzó la final.

Con este triunfo llegó a 39 puntos en la tabla anual y se coló en los puestos de clasificación directa. Está tercero, detrás de River (42) y Rosario Central (42). Esta fecha dejó atrás a Argentinos Juniors (38), que perdió con Huracán (36). Barracas Central también tiene 36 y San Lorenzo, 35.

