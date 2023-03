Efecto ‘Dibu’ Martínez: FIFA aprobó una polémica resolución para los penales

Los arqueros ya no podrán recurrir a los "juegos psicológicos" en las tandas de penales.

Se viven tiempos de cambio en el fútbol internacional. Desde que asumió como presidente de la FIFA, Gianni Infatino se lanzó en la búsqueda de modificar normas impuestas hace mucho en el deporte más popular del planeta con la intención -o la excusa- de hacerlo más entretenido y evitar «injusticias».

La próxima semana se llevará a cabo en Londres la reunión de la International Football Association Board (IFAB), órgano arbitral dependiente de la FIFA, donde se aprobarán nuevas reglas y se comenzará con el debate de otras: por ejemplo la posibilidad de que los partidos se jueguen a tiempo neto, es decir que cada vez que la pelota salga del campo el reloj se detendrá.

Una de las modificaciones que será aprobadas están relacionadas de manera directa con el accionar del Dibu Martínez. El «Mirá que te como, hermano», fue la punta de lanza de un debate que parece llegar a su fin, pero no por eso dejará la polémica de lado.

Es que, según informa el diario Marca de España, a partir del próximo 30 de junio entrará en vigor la norma «Anti Dibu». La IFAB aprobará la prohibición a los arqueros de distraer al pateador.

De esta manera, los arqueros ya no tendrán permitido demorar la ejecución desde los doce pasos. Quedará prohibido que los porteros toquen los postes, el travesaño o la red. Tampoco podrán hacer comentarios fuera de lugar ni mandar la pelota lejos del lanzador.

Otras modificaciones al reglamento

Otra de las normas que entrarán en vigor para la temporada 23-24 hablan de algo que sucedió en el reciente mundial, especialmente en la final, cómo es lo de conseguir goles con los suplentes dentro del terreno de juego.

Hasta ahora se tienen que anular, algo que no sucedió en el Mundial, pero la IFAB considera que si no tienen intervención en la jugada del gol, la situación no da para anular el tanto, aunque si para amonestar a los que estuvieran sobre el terreno de juego.

También a partir del próximo mes de julio, las celebraciones de los goles, considerados excesivas en muchos casos, pasarán a formar parte del tiempo agregado, algo que hasta ahora se obviaba.

Las posibles modificaciones que se analizan

Durante la próxima reunión de la IFAB se estudiará la teoría de beneficiar al delantero en el fuera de juego. Arsene Wenger, director del desarrollo del fútbol de la FIFA, es de los que apuestan por el cambio y sugiere que el delantero esté habilitado con la parte última de su cuerpo en línea con el defensa, posibilitando que esté por delante del defensa, pero con una parte de su cuerpo en línea.

El más polémico de los cambios que se analizará es el de modificar el estilo de medir el tiempo de juego. A pedido de Infatino la IFAB estudiara la posibilidad de que a partir de mediados de 2024 los encuentros no duren 90 minutos, sino que cada que tiempo sea de media hora pero de tiempo juego neto.

Es decir que el reloj deberá pasarse cada vez que la pelota no esta juego. Algo parecido a lo que sucede en deportes como el básquet, donde si la pelota sale de los límites de la cancha el tiempo se detenga.