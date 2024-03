El angustiante relato de Dominguez, luego de la convulsión de Altamirano: «La vida está por delante»

Boca y Estudiantes empataban 0 a 0 en un encuentro muy parejo en La Plata, durante el primer tiempo, cuando el chileno se desvaneció en medio del campo de juego, acusando un dolor en un hombro en un primer momento cuando sucedió el incidente.

Según las primeras informaciones, el futbolista se encuentra en el hospital fuera de peligro y luego de los hechos, el técnico de Estudiantes, Eduardo Domínguez, habló de la situación.

«Ahora tenemos un pequeño parte urgente y un poquito nos van nos van contando ahí adentro del vestuario tuvo otra situación en la ambulancia. La vida me parece va por delante de un deporte de cualquier situación lo hablamos en el día a día con los jugadores que hay muchas cosas más importantes que un partido de fútbol», detalló el entrenador.

Ante la situación Dominguez hizo hincapié en el comportamiento de los jugadores. «Tenemos que dar el ejemplo que queremos dar todos los días entonces es muy difícil, digamos era una entrada al vestuario y chicos llorando porque es muy querido Javi muy querido su señora está embarazada, estaba acá en la platea todo desesperado para para buscarla y que esté con él», relató.

«A veces es tan frívolo todo y no miramos la angustia que que sucede atrás o todo lo que que conlleva no, pero bueno, sabemos que se nos van a ajustar el calendario, pero eso termina siendo secundario, no hoy estamos esperando a ver que realmente se estabilice que esté bien y a partir de ahí veremos un poco de tranquilidad en este diagnóstico urgente te escuchan Eduardo ceba y Diego arriba Eduardo», siguió Domínguez.