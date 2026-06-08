El argentino Facundo Tello dirigirá uno de los partidos inaugurales del Mundial 2026
La FIFA confirmó que el árbitro argentino Facundo Tello dirigirá uno de los tres partidos inaugurales del Mundial 2026.
El Mundial 2026 tendrá presencia argentina en uno de los tres partidos inaugurales ya que la FIFA confirmó a Facundo Tello como árbitro principal para uno de ellos.
El bahiense dirigirá Canadá – Bosnia en Toronto el viernes a las 16 horas. Será el gran debut del país norteamericano como organizador.
El encuentro por el Grupo B será el tercer partido del Mundial después de los dos del jueves: México – Sudáfrica (16 hs) y Corea del Sur – República Checa (23 hs).
Tello es uno de los tres árbitros principales que fueron seleccionados de Argentina. Los otros son Darío Herrera y Yael Falcón Pérez.
En Canadá – Bosnia lo acompañarán sus compatriotas Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade, asitentes junto a Hernán Mastrángelo que estará encargado del VAR.
Tello, de 44 años, dirige en primera división del fútbol argentino desde 2013 y es árbitro internacional desde 2019. Este será su segundo Mundial luego de Qatar 2022 donde impartió justicia en Suiza – Camerún y Corea del Sur – Portugal en la fase de grupos, además del cruce de cuartos de final entre Marruecos y Portugal.
Los otros árbitros confirmados
Además, la FIFA confirmó al brasilero Wilton Sampaio para el partido inaugural entre México y Sudáfrica. Los asistentes también serán de esa nacionalidad y en el VAR estará el colombiano Nicolás Gallo.
Los otros jueces anunciados para el arranque mundialista son el egipcio Amin Mohamed que dirigirá Corea del Sur – República Checa el jueves y el neozelandés Danny Makkelie que estará en Estados Unidos – Paraguay el viernes a las 22.
Comentarios