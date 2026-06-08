El argentino Facundo Tello dirigirá uno de los partidos inaugurales del Mundial 2026

Facundo Tello será el árbitro de Canadá - Bosnia el próximo viernes.

El Mundial 2026 tendrá presencia argentina en uno de los tres partidos inaugurales ya que la FIFA confirmó a Facundo Tello como árbitro principal para uno de ellos.

El bahiense dirigirá Canadá – Bosnia en Toronto el viernes a las 16 horas. Será el gran debut del país norteamericano como organizador.

El encuentro por el Grupo B será el tercer partido del Mundial después de los dos del jueves: México – Sudáfrica (16 hs) y Corea del Sur – República Checa (23 hs).

Tello es uno de los tres árbitros principales que fueron seleccionados de Argentina. Los otros son Darío Herrera y Yael Falcón Pérez.

En Canadá – Bosnia lo acompañarán sus compatriotas Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade, asitentes junto a Hernán Mastrángelo que estará encargado del VAR.

Tello, de 44 años, dirige en primera división del fútbol argentino desde 2013 y es árbitro internacional desde 2019. Este será su segundo Mundial luego de Qatar 2022 donde impartió justicia en Suiza – Camerún y Corea del Sur – Portugal en la fase de grupos, además del cruce de cuartos de final entre Marruecos y Portugal.

Los otros árbitros confirmados

Además, la FIFA confirmó al brasilero Wilton Sampaio para el partido inaugural entre México y Sudáfrica. Los asistentes también serán de esa nacionalidad y en el VAR estará el colombiano Nicolás Gallo.

Los otros jueces anunciados para el arranque mundialista son el egipcio Amin Mohamed que dirigirá Corea del Sur – República Checa el jueves y el neozelandés Danny Makkelie que estará en Estados Unidos – Paraguay el viernes a las 22.