El Aston Villa de Dibu Martínez y un gran triunfo ante el Manchester United

Con un gran partido de Emiliano Martínez, que se recuperó del golpe en la cabeza de la fecha pasada, Aston Villa derrotó a Manchester United por 3 a 1 en la Premier League.

El marplatense reapareció luego del susto que protagonizó en la jornada pasada cuando fue reemplazado tras un duro golpe en la cabeza y, además de ser capitán, completó una buena actuación para la victoria en el debut del español Unai Emery como entrenador.

El arquero fue titular junto a Emiliano Buendía, mientras que en Manchester United jugaron desde el inicio Lisandro Martínez y el juvenil Alejandro Garnacho.

Aston Villa se puso rápido en ventaja por los goles de Leon Bailey y Lucas Digne, a los 7 y 11 minutos del primer tiempo, y en el inicio de la segunda parte liquidó el encuentro con el tanto de Jacob Ramsey, a los 4′.

El propio Ramsey había participado del descuento del United a los 45 minutos del primer tiempo ya que desvió un disparo de Luke Shaw que desconcertó a Martínez.

Proud of the lads today! What a performance by everyone!! Fans were incredible again today too! #UTV



Orgulloso de mi equipo hoy Que gran partido de todos

Gracias a la gente por el apoyo que nos dio hoy pic.twitter.com/h74Thcdz3u