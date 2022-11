Rune dio el golpe y le ganó la final del Masters 1000 de París a Djokovic

En una semana inolvidable, el dinamarqués Holger Rune, de apenas de 19 años, se impuso hoy al serbio Novak Djokovic por 3-6, 6-3 y 7-5 y se quedó con el Masters 1000 de tenis de París, el primer título de esa categoría que logra en su carrera.

Con la victoria, Rune, ubicado hasta hoy en el puesto 18 del ranking Mundial de la ATP, se convierte en el primero en vencer a cinco ‘top ten’ en una misma competición y escalará al décimo lugar del escalafón.

Además de a Nole, el danés le ganó en esta misma semana a Carlos Alcaraz (1), Felix Auger-Aliassime (8), Andrey Rublev (7) y a Hubert Hurkacz (10). Empezó este año como 103° del ránking.

Harder, Better, Faster, HOLGER 🏆



19-year-old @holgerrune2003 SHOCKS Djokovic to clinch his maiden Masters 1000 title in Paris!!#RolexParisMasters pic.twitter.com/C7Z2s7xWJn