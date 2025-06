El Beto Alonso con RÍO NEGRO: «Quisiera que se quede Mastantuono pero lo entiendo»

Por su idolatría y lo que significa para los hinchas, casi no existen voces más autorizadas que las del Beto Alonso para opinar de River. El ídolo estuvo en Neuquén en el marco de «River Inmersivo» el show interactivo que se presentó en el Centro de Convenciones Domuyo.

«Este evento me parece bárbaro, me gustó mucho. Los hinchas pueden vivir algo parecido a lo que es el museo del club», destacó Alonso.

Uno de las propuestas de «River Inmersivo» es que la gente pueda experimentar qué se siente entrar al campo de juego del estadio Monumental. Ese sentimiento, para el Beto fue moneda corriente durante muchos años.

«Cuando vos acostumbrabas a la gente a jugar de una manera y empezaba el ‘Alonso, Alonso’ se hacía sentir. Ahora me toca verlo desde un lugar preferencial. Cuando me bajo del auto la gente me ve y me abraza y se saca fotos. Eso es lo lindo que me dejó el club», destacó.

Sobre su nivel de idolatría en el club, reflexionó: «Mi relación con River no la manché nunca. Si soy más o menos ídolo es algo que elige la gente, pero que me quieran ya es un mérito».

Este es un año especial para el Millonario ya que habrá elecciones en el club. «Se dieron los pasos que se acordaron en su momento. Hoy le toca a uno y los próximos cuatro años a otro. Estoy satisfecho con lo que sea, veremos qué pasa en diciembre. Lo más importante es que no empecemos a desangrarnos entre nosotros como pasa en otros clubes», opinó el Beto.

El presente de River, el Mundial de Clubes y Mastantuono

«El Mundial de Clubes es muy difícil, tenés que ir muy preparado psicológicamente y físicamente, no podés regalar nada porque te comen. Marcelo (Gallardo) ya lo sabe y se lo transmite a los jugadores«, comentó Alonso.

En River la exigencia siempre es grande y el ídolo hizo hincapié en la necesidad de ganar un título. «No pudo ganar el campeonato, pero algo tenés que ganar».

Uno de los temas del momento en River y el fútbol argentino es la inminente venta de Franco Mastantuono al Real Madrid. El Millonario lo quiere retener hasta fin de año pero el club español presiona para llevárselo después del Mundial de Clubes para el segundo semestre.

«Para que la gente lo disfrute yo quisiera que se quede. Pero el tema es qué pasa si tiene una lesión y no puede jugar. Lo entiendo perfectamente y también al club. Se han ido tantos jugadores que salieron de las inferiores, es parte del engranaje», aseguró Alonso.

«Lamento que se vaya pero comprendo la posición del chico. Es importante que desde las inferiores se siga trabajando para que aparezcan estos jugadores», concluyó.