El contundente posteo de Dario Benedetto tras la llegada de Milton Giménez a Boca: «Siempre para…»

Luego de que se conociera la llegada de un nuevo goleador a Boca, todo parece indicar que uno de los delanteros del Xeneize emigraría en este mercado de pases. Justamente, Darío Benedetto rompió el silencio en redes sociales con un posteo que no pareció casualidad sobre esta situación.

«Siempre para adelante. Para atrás, ni para tomar impulso», fueron las palabras del Pipa junto a una foto suya durante uno de los entrenamientos de pretemporada que viene realizando el plantel, más precisamente en un «segundo turno», como indicó en la historia el goleador.

Esta publicación parece que no fue casualidad. Benedetto quedó marginado de las últimas convocatorias (la última fue en el empate ante Fortaleza, el 15 de mayo) después del polémico episodio en uno de los entrenamientos tras festejar su cumpleaños.

Desde ese momento, el delantero siguió trabajando con el plantel pero sin ser tenido en cuenta por Diego Martínez. El entrenador ya tomó la decisión de no utilizarlo más y por eso, el Consejo de Fútbol de Boca contrató a Giménez.

El posteo de Darío Benedetto en redes sociales.

En el primer partido que no fue citado el delantero (contra Central Córdoba), el DT no entró en polémica y planteó que «Benedetto no viajó porque creí que la mejor opción era los que viajaron, que mejor nos iban a representar y que mejor estaban para jugar el partido».

De esta manera, con la compra a Banfield de Giménez para que compita con Edinson Cavani y Miguel Merentiel, el ciclo del Pipa en Boca parece encaminarse a su fin más que nunca a su fin.

Darío Benedetto habló sobre su futuro y dónde podría jugar

En agosto de 2023, Benedetto había hablado sobre su futuro: «Cuando me llegó la oferta de Inter de Porto Alegre le dije a mi representante que en el único equipo de Sudamérica en que voy a jugar es en Boca, y si tendría que hacerlo en otro lado, prefiero retirarme del fútbol”.

Pero esas declaraciones quedaron atras y este panorama parece más complicado. Más allá de que el Pipa tiene las intenciones de irse de Boca, aún no llegó una oferta concreta por él.

Sin embargo, los destinos que habrían sondeado al delantero son son México, donde ya tuvo un paso por Tijuana y América, o la MLS.