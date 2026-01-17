Buscan a la hermana del futbolista Marcos Acuña en Neuquén: fue vista por última vez el viernes en Zapala 

Fabiana Edith Muñoz, de 42 años es la hermana de Marcos Acuña. Fue vista por última vez el viernes por la tarde en Zapala y desde entonces no se sabe nada de su paradero. La Policía de Neuquén activó un protocolo de búsqueda urgente y la familia pidió la colaboración de los vecinos para dar con ella.

Lo que comenzó como una ausencia preocupante se transformó en una búsqueda contrarreloj. Muñoz es hermana por parte de madre del futbolista campeón del mundo Marcos “Huevo” Acuña, y su desaparición generó una fuerte conmoción en la localidad.

La última vez que la vieron

Según informaron fuentes policiales y judiciales, Fabiana fue vista por última vez alrededor de las 17:30 del viernes en la Casa N° 26 de la calle Antártida Argentina, en Zapala.

Al momento de ausentarse vestía un gorro negro, una campera tipo rompeviento de color verde, jean azul y zapatillas rosas. Desde ese momento, no hubo más noticias sobre su paradero.

El operativo de búsqueda

La Policía de la Provincia de Neuquén, a través del Departamento Centro de Operaciones Policiales, emitió una alerta de “Ubicación y Paradero” bajo el registro N° 20/26.

En el operativo intervienen la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial de Zapala y la Comisaría del Menor y la Mujer, que coordinan distintas medidas para intentar reconstruir los últimos movimientos de la mujer.

Sus características físicas

Las autoridades difundieron los datos físicos de Fabiana Edith Muñoz para facilitar su identificación:

Edad: 42 años.

Contextura: delgada.

Altura: 1,63 metros.

Tez: trigueña.

Cabello: castaño.

Ojos: oscuros.

Cualquier información que pueda resultar útil para la investigación puede ser comunicada de inmediato a la Policía.

El vínculo con Marcos Acuña y la repercusión

Fabiana es hija de Sara Gladys Del Prado, madre del lateral izquierdo de la Selección argentina y campeón del mundo en Qatar 2022, Marcos “Huevo” Acuña.

La noticia tuvo un fuerte impacto en redes sociales, donde vecinos de Zapala y fanáticos del fútbol comenzaron a viralizar la imagen de la búsqueda para colaborar con la familia en este difícil momento.