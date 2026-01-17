Otra etapa para Ratto y Salinas, pero por ahora el premio mayor sigue en manos de los Balboa

En la previa era la etapa que podría llegar a definir la Regata. Por ser la penúltima, por ser la más extensa (68 kilómetros) de las nueve que tiene la travesía, por el cansansio acumulado en los palistas y por las condiciones metereológicas, muchas veces determinantes, como el viento y el calor.

Lo cierto es que viento hubo, calor también, incluso muestras de fatiga ante una etapa que duró casi cuatro horas para los primeros que arribaron al campo de La Cantera, punto de llegada del octavo parcial que comenzó a las 10:00 en la Balsa de Guardia Mitre y que fue ganada por Agustín Ratto y Julián Salinas, al igual que la séptima corrida ayer.

La Balsa de Guardia Mitre se mantuvo activa, al servicio esta vez de los palistas que debían cruzar el río hacia la margen sur para estar en la largada. (Foto Juan Macri)

A pesar de que el bote N° 1 ganó la misma cantidad de etapas que Franco y Dardo Balboa, los hermanos neuquinos cada vez que cruzaron la boya de llegada lo hicieron por una diferencia mayor. Es por eso que los números en la clasificación general los favorece ampliamente, a falta de sólo un parcial para llegar al final de esta edición especial de la Regata de los 50 años. Este domingo la última etapa se largará desde las 14:30 en La Cantera y finalizará en la Playa de los Palistas, en la costanera de Viedma.

El choelense y el entrerriano tardaron 3h56m37.3s y superaron por sólo 6 décimas al bote de los Balboa. Terceros llegaron Damián Pinta y Facundo Lucero, con 3h56m38.4. En la general, los números prácticamente no se movieron y la dupla neuquina llega al último capítulo con una ventaja de 6m37.4s. Una postal perfecta de lo que fueron la mayoría de los parciales de esta edición: paridad extrema en el agua, diferencias mínimas a la hora de cruzar la boya, pero una película muy distinta cuando se mira la general.

Una postal repetida. Los tres botes de punta, juntos al llegar a la meta. (Foto Juan Macri)

En la previa, este tramo aparecía subrayado en rojo. Penúltima jornada, la más extensa de toda la travesía, y el cansancio acumulado de ocho intensas etapas donde hubo lógica y también giros inesperados porque “la Regata es así”, como dicen los experimentados. Todo estaba dado para que este parcial empezara a definir la historia. Desde la balsa que conduce a Guardia Mitre, los palistas se lanzaron a una carrera que fue, más que nunca, una prueba de resistencia. Casi cuatro horas de esfuerzo continuo para los primeros en llegar al campo de La Cantera, punto final de un parcial exigente.

Ratto y Salinas volvieron a salir primeros del agua, pero si hoy quieren torcer el rumbo de la historia deberán hacer mucho más que eso. No será fácil, porque la heroica también dependerá también de alguna dificultad que puedan sufrir los Balboa en el trayecto, ya que quedó comprobado que en condiciones normales las diferencia entre los tres botes de punta son mínimas.

«Fue muy difícil sacarlos de la ola (a los Balboa), no tuvimos muchas posibilidades de concretar una escapada. Al final sólo nos quedó administrar un poco para poder sprintear y llegar bien a la llegada. Hubo mucho viento en contra, de costado, olas, que hizo la etapa se hiciera más larga de lo que era», declaró Salinas al llegar a La Cantera, con una satisfacción a medias dado que la ventaja en la general respecto a sus rivales sigue siendo amplia. «Nos queda una chance más, el que resuelva mejor el andar en estas condiciones para mañana, tendrá la ventaja», agregó Ratto. Para este domingo, en el cierre de la prueba, el viento también se hará presente en las costas de la Comarca.

Hasta ahora, los neuquinos fueron letales en cada cruce de llegada. Cada vez que festejaron un parcial, lo hicieron sacando una diferencia mayor, construyendo esa ventaja sin apuro pero también sin pausa. Por eso, a falta de un solo parcial para el cierre de esta edición especial por los 50 años de la Regata, los números les sonríen. «Salimos preparados sabiendo de que iba a haber oleaje y la verdad es que el bote se comportó muy bien. Nosotros tratamos de guardar máquina sabiendo que mañana es la última etapa y que tenemos una buena diferencia en la general», fue el análisis de Dardo Balboa.

Franco y Dardo, antes de la largada. (Foto Juan Macri)

«Nosotros cuidamos nuestra diferencia y estuvimos expectantes a que los chicos hicieran algún ataque o que se quieran dar a la fuga. Tenemos muchas ganas de afrontar la última etapa, nos atraen más los desafíos y tener que salir de atrás e ir a buscarla. Pero las cosas se dieron así, nosotros somos un bote fuerte y cuando tuvimos que salir a buscar la carrera como en la cuarta y la sexta etapa, lo hicimos», completa Franco, que junto a su hermano, más allá de las diferncia en los tiempos, vienen ganando la general desde el primer parcial.

La clasificación general prácticamente no se movió después de este durísimo octavo capítulo. De todas maneras no es definitiva para una competencia donde el río nunca promete nada y siempre exige todo.

La Regata entra en su tramo final con el cansancio a flor de piel, con situaciones de carrera que ya pesan tanto como los kilómetros recorridos y con un escenario que vuelve a recordar por qué esta travesía es única. Queda una etapa, un último esfuerzo para esta edición dorada que buscó emular a las de antaño con un formato de nueve etapas. Falta un capítulo más para escribir sobre el agua, donde algunos irán por el golpe final y otros por la épica.

