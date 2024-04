El desafío de Boca en su debut ante Nacional de Potosí: cómo le fue en sus últimos partidos en la altura

Esta noche desde las 21, Boca visitará a Nacional de Potosí en el estadio Víctor Agustín Ugarte, por el debut en el Grupo D de la Copa Sudamericana y tendrá el desafío de jugar a 4.000 metros sobre el nivel del mar, aunque tiene antecedentes buenos para aferrarse.

Jugar en la altura es un desafío importante para los jugadores, principalmente por la resistencia del aire, en el encontrar oxígeno y en el trayecto de la pelota. Sin embargo, la realidad es que el Xeneize ganó sus últimos tres partidos en esta condición y todos en el marco de la Libertadores.

En 2019 Boca goleó 3-0 a Liga de Quito por los cuartos de final del certamen continental; en 2021 venció 1-0 a The Strongest en fase de grupos, por la zona C y en 2022 se impuso por la mínima ante Always Ready, en la primera etapa de la copa.

La última derrota del club de la Ribera, en la altura, fue 7 de julio de 2016, cuando Independiente del Valle de Ecuador lo venció 2-1 en la ida de la semifinal de la Copa Libertadores, resultado que luego revalidó con un 3-2 en la vuelta en La Bombonera para pasar a la final.

Los jugadores convocados del Xeneize que ya jugaron en la altura son: Javier García, Jorman Campuzano, Juan Ramírez, Lucas Janson, Darío Benedetto.

