El día que Kevin Zenón rechazó el llamado de Mascherano para la Selección Argentina

Este jueves, Kevin Zenón resonó en el Mundo Boca por el llamado de Javier Mascherano para integre la lista de jugadores que disputarán los amistosos de de preparación de la Selección Argentina que disputará los Juegos Olímpicos de París. El volante ya cuenta con un antecedente que lo relacionó a la Sub 23, pero esa vez le dijo que no y priorizó a su club.

La Selección comandada por Mascherano trabajará en el predio de la AFA en Ezeiza entre el 3 y el 10 de junio y en medio de ello se medirá con su similar de Paraguay. Serán 22 futbolistas los citados para esta instancia, aunque la nómina final que viajará a Francia constará de 18. Si Zenón queda en el listado, no jugará los encuentros de Boca en el repechaje contra un tercero de la Copa Libertadores para seguir en la Copa Sudamericana.

Sobre esta situación, el técnico del Xeneize, Diego Martínez, aseguró que la Selección «está por encima de todos». Remarcó que «creo que cualquier futbolista desea vestir la camiseta». Aunque se lamentó que «también nosotros nos jugamos un montón de cosas importantes. Como estén dadas las condiciones vamos a afrontarlo».

El antecedente negativo de Zenón con la Selección Argentina Sub 23

El oriundo de Goya, Corrientes ya había sido citado para la Sub 23 cuando defendía la camiseta de Unión, aunque el volante decidió no aceptar el llamado.

La citación se dio en octubre de 2023 de cara al Torneo Sudamericano. En ese momento, el mediocampista que hoy es figura en Boca había disputado los partidos contra Colón y Sarmiento, por el torneo local, con una fisura en uno de sus dedos del pie izquierdo.

A partir de este problema, el jugador disputó los encuentros infiltrado y así lo reconoció Cristian González, DT en ese momento de Zenón: «Uno trata de que no se infiltre porque no está bueno, pero cuando uno tiene que trabajar desde lo táctico lo necesito. Alguna vez lo dejamos estar afuera para que mire. Eso demuestra que está recontra comprometido con Unión y conmigo».

Kevin Zenón cuando vestía la camiseta de Unión.

Por este motivo, el Kily fue quien anunció que «Kevin Zenón es un jugador desequilibrante, ya que puede jugar en diferentes posiciones. Por algo nuevamente lo convocó Mascherano. Pero decidimos con el cuerpo técnico de la Selección que se baje de esta convocatoria por las infiltraciones cotidianas que tiene para entrenar. Una cosa es con nosotros y otra en la Selección donde hay que entrenar al 100%. Hablamos con Masche y tomó esa decisión».

Ante esta situación, Zenón reveló detalles de cómo tomó la decisión de rechazar el llamado de la Selección Argentina: «No voy a ir, preferí jugar este partido, hablé con Kily, vengo sufriendo una fisura en un dedo del pie izquierdo antes del clásico. No me deja entrenar, tengo que infiltrarme, dos o tres agujas por día. Es doloroso, no es fácil, hablé con él para que lo pueda hablar con Mascherano que no era una buena idea ir, para no estar infiltrándome allá y que pueda ir otro chico».