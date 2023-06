El día que Messi reconoció que le gustaría jugar y vivir en Estados Unidos

La idea de Lionel Messi de jugar en Estados Unidos no es una novedad y ahora que se concretó su fichaje por el Inter de Miami muchos recordaron una frase suya de hace tres años.

La decisión del argentino pasa más por un proyecto de vida que por una cuestión deportiva. Así lo reflejó en 2020 en una entrevista con el periodista español Jordi Évole.

«Siempre tuve la ilusión de poder disfrutar la experiencia de vivir en Estados Unidos, de vivir lo que es esa Liga y vivir ahí. Me gustaría, después si pasa o no, no lo sé», expresó Messi aquella vez.

En diciembre del 2020, Messi hablaba de su sueño de vivir en Estados Unidos. Ahora jugará en Inter de Miami, donde le gusta vacacionar. pic.twitter.com/U7y7TQxBsR — Julián Leiras (@JulianLeiras) June 7, 2023

En aquel momento, el capitán de la Selección Argentina aún jugaba en Barcelona. En esa nota, rompió el silencio y habló por primera vez de su intento frustrado de dejar el club, algo que finalmente ocurrió en 2021.

Con la conquista del Mundial de Qatar, la mala experiencia en PSG y la desconfianza con Barcelona, Messi prefirió ir a Inter de Miami, algo que ya rondaba en su cabeza desde hace tiempo.

La entrevista completa