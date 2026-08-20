El duro testimonio de un futbolista que reconoció su adicción al juego: «Perdí todo»

El futbolista Jonathan Gómez brindó un fuerte testimonio al reconocer su adicción al juego y cómo afectó su vida y su carrera. Además denunció amenazas y extorsiones a partir de una deuda.

«Perdí todo. Estoy en un proceso con mi familia en la cual está casi destrozada, tengo un proceso en el cual no sé si voy a poder volver a jugar al fútbol, que es lo que más me gusta», reveló en una entrevista con el programa Radiópolis de Radio 2 de Rosario.

Gómez, de 36 años, vistió la camiseta de Sarmiento de Junín en el primer semestre del año y actualmente está sin club. También jugó en Rosario Central, Racing, Arsenal, Argentinos Juniors, entre otros.

Se reconoció como «ludópata» pero aclaró que hace cuatro meses que no apuesta y que está medicado. Denunció que recibió amenazas y extorsiones para pagar una multa de 50.000 dólares con una plataforma clandestina de casino online.

💬 "Perdí todo"



El futbolista Jonathan Gómez, ex @RosarioCentral, contó en diálogo con @robertocaferra que su ludopatía lo llevó a tener conflictos familiares y laborales. Además, denunció que el fiscal desestimó su caso por extorsiones.



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Contó que lo amenazaron de muerte y que lo estafaron para firmar un pagaré por un monto mayor al que debía originalmente. La Justicia desestimó la denuncia por falta de «elementos serios para continuar la investigación». Gómez criticó la labor del fiscal y dijo que «nunca tuvo la intención ni siquiera de escucharme».

Sobre la adicción al juego, expresó: «Esto es una droga. Te distrae, no solamente en tu trabajo, sino en el día a día, te cambia el humor, te cambia tu personalidad».

Mientras espera que se aclare su situación, el futbolista confió en poder continuar el proceso de mejora. «Lo voy a revertir, como sea. Estoy en camino y lo quiero hacer. Cambiaría todo. La plata, el momento, todo para tener paz, para que mis hijos me vean feliz».