El equipo de Ronaldo perdió y encima los hinchas corearon a Messi: cuál fue su reacción

El Al Nassr de Cristiano Ronaldo perdió de visitante 1-0 ante Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos por la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones asiática y los hinchas decidieron corear a Messi tras finalizar el encuentro. Cuál fue la reacción del crack portugués.

A falta de diez minutos, el delantero portugués desperdició una oportunidad para dale el empate a su equipo, tras un disparo dentro del área que hizo lucir al arquero local, Khalid Eisa, e impidió el gol del Al Nassr.

🚨 The whole Crowd Started chanting "Messi, Messi" after the End of 1st Half of Ronaldo's Al Nassr Game



You'll Never see fans in USA doing this for Ronaldo 😂pic.twitter.com/tMFWUe4gqO