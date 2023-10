El futbolista Sandro Tonali y un escándalo en Italia por las apuestas deportivas

En Italia se destapó un verdadero escándalo en los últimos días que involucra a Sandro Tonali y también a Nicolo Fagioli, futbolistas de la Selección, involucrados en apuestas deportivas ilegales.

El más comprometido es Tonali, actual futbolista del Newcastle inglés. El volante admitió su ludopatía y reveló que realizó apuestas que involucraban al Milan cuando aún era jugador del club italiano.

El jugador se mostró arrepentido y colaboró voluntariamente con la fiscalía de Turín que está a cargo del caso. Más allá de hacer apuestas con su equipo, aseguró que eso no afectó su rendimiento.

El código de conducta deportiva, prohíbe «realizar, por cualquier medio, actos encaminados a alterar el desarrollo o resultado de un partido o competición».

A pesar de admitirse culpable, Tonali podría llegar a recibir entre uno y tres años de sanción. El que ya fue suspendido es Nicolo Fagioli, por siete meses.

El jugador de 22 años de la Juventus, confesó que llegó a deber 3 millones de euros por deudas de apuestas. Afirmó que fue el propio Tonali el que le recomendó meterse en las apuestas deportivas pero, a diferencia de su compañero de la selección, no involucró a los equipos en los que jugaba.

Fagioli reveló que lo llegaron a amenazar con «romperle las piernas» si no pagaba lo que debía. «Cuanto más tiempo pasaba, más deudas me perseguían y más me obsesionaba con mi deuda», contó.