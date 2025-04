El guiño de Dybala a Boca: «Mi viejo era fanático, me encantaría jugar en Argentina»

Paulo Dybala habló sobre la posibilidad de jugar en Boca luego de los rumores que lo asocian con el Xeneize y su fanatismo por el club.

El delantero de Roma aseguró que su papá era fanático de Boca y que le gustaría regresar al país para jugar en el fútbol argentino. Antes de emigrar a Europa, solo jugó en Instituto en el Nacional B.

«Mi viejo era fanático de Boca, él me llevaba a todos lados cuando venían a Córdoba», reveló Dybala, que tiene contrato en el club italiano hasta el 2026.

Paulo Dybala en @losedul:

“Mi viejo era fanático de Boca, cuando venía a jugar a Córdoba íbamos a la cancha”.

“Me encantaría jugar en Argentina, lo tengo en mi cabeza pero no sé si va a pasar”.

"Soy consciente del cariño del hincha (Boca) porque lo veo en redes, hay fotos mías de…

Sobre volver al fútbol argentino, comentó: «Al no haber jugado en Primera ni conocer los estadios es algo que tengo en mente, no sé si va a pasar pero me encantaría»,

Además, el delantero reconoció que Leandro Paredes lo presiona para que juegue en Boca. «Los hinchas me escriben, nunca fui a la cancha de Boca a ver un partido», expresó.