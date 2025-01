El guiño de Martínez Quarta a un jugador de la Selección Argentina sobre River: «Te quedaría pintada»

Luego de las llegadas de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, los hinchas de River comenzaron a ilusionarse con traer a otro jugador de la Selección Argentina. El sueño surgió a partir de un intercambio que tuvo el Chino en redes sociales que hizo delirar a los fanáticos.

El zaguero proveniente de Fiorentina subió una foto de su primer partido con el Millonario, que finalizó en triunfo por 2-1 ante la Universidad de Chile en Concepción.

Luego del posteo, su excompañero de la Viola y la Selección Argentina, Nicolás González, le comenzó que la camiseta «le quedaba pintada», junto con unos emojis de corazones rojos y blancos. Ante este mensaje, el defensor le respondió: «a vos también te quedaría pintada».

Esta respuesta de Martínez Quarta generó una ola de reacciones por parte de los hinchas de la Banda, que quieren a otro jugador de la Scaloneta en el plantel de Marcelo Gallardo.

Cuáles son las chances de que Nicolás González juegue en River

El ex Argentinos Juniors se encuentra actualmente defendiendo la camiseta de Juventus. En julio estuvo en el Monumental para presenciar el cruce entre el Millonario y Lanús, por la Liga Profesional.

En esa visita, fue recibido por el presidente, Jorge Brito, y se llevó una camiseta con su nombre.

"ME ENCANTARÍA USAR LA BANDA" 🥹



Nicolás González, bicampeón de América con Argentina, volvió a hablar sobre su sueño de jugar en River ⚪️🔴⚪️pic.twitter.com/dodrE2GiEJ — La Página Millonaria (@RiverLPM) July 23, 2024

“Esto viene de sangre, no hay ningún problema. Si lo tengo que decir, lo digo, me hago cargo de que soy hincha de River. Muchas gracias por el cariño de siempre. Algún día me encantaría usar esta banda“, comentó en aquel momento para el canal oficial de River.

Sin embargo, cabe aclarar que González tiene contrato vigente con la Vecchia Signora hasta junio de 2029 y por el momento no hubo contactos para seducirlo de volver al país para jugar en el conjunto de Núñez.