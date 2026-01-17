Regional Amateur: La Amistad recibe a Roca en la primera semifinal de la zona patagónica

El Naranja y La Amistad quedaron a mano en el último encuentro disputado en Cipolletti.

La Amistad y Deportivo Roca se verán las caras esta tarde por la semifinal de ida de la zona patagónica del Regional Amateur, anteúltimo escalón antes de la final por el ascenso. Elpartido en Cipolletti será desde las 19 horas con el arbitraje de Kevin Bustos de la Liga de fútbol de Coronel Dorrego.

La revancha será el domingo 25/01 en el Luis Maiolino. La otra semi de ida patagónica será Jorge Newbery – Boxing de Río Gallegos en Comodoro Rivadavia a las 17 horas.

Los que avancen de cada serie, disputarán la final de la zona patagónica. El que se imponga en esa llave pasará a la final única contra el ganador de otra región por uno de los boletos de ascenso al Federal A.

La Amistad viene de eliminar a San Patricio del Chañar con una victoria 2 a 1 como visitante y un empate 2 a 2 de local. Deportivo Roca dejó afuera a Atlético Regina luego de igualar 1 a 1 en cancha del Albo y de ganar 2 a 1 en el Maiolino.

Los dos equipos rionegrinos ya se cruzaron en esta edición en la primera fase. La Amistad se impuso 2 a 1 en Roca y luego empataron 1 a 1 en Cipolletti, con los dos ya clasificados pero con el primer puesto aún en juego.

En la edición 2023/2024, Roca eliminó a La Amistad en octavos de final en una serie que terminó con una batalla campal entre los jugadores. El Naranja luego quedó afuera en semifinales ante Deportivo Rincón.