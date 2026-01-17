Incendio en Los Alerces: alertan por falsas campañas de recaudación y piden respetar las restricciones

Desde la administración del Parque Nacional Los Alerces advirtieron que no se está llevando adelante ninguna campaña oficial de recaudación ni de donaciones en el marco del incendio forestal que afecta a la zona.

La aclaración fue difundida ante la aparición de publicaciones y mensajes en redes sociales que solicitan colaboraciones económicas en nombre del operativo.

No hay colectas oficiales para los incendios en Parque Nacional los Alerces

Las autoridades del parque informaron de manera categórica que no existe ninguna campaña de recaudación ni de donación impulsada por el Parque Nacional ni por los organismos que trabajan en el combate del fuego.

En ese sentido, pidieron a la comunidad extremar los cuidados y no dejarse engañar por publicaciones falsas que buscan aprovecharse de la situación.

Cómo colaborar de manera responsable

Desde el organismo remarcaron que la mejor forma de ayudar en este contexto es respetar estrictamente las indicaciones vigentes, en especial las vinculadas a las restricciones en el uso del fuego.

Además, solicitaron sostener las normas de convivencia en las áreas habilitadas al uso público para evitar nuevos incidentes que puedan agravar la situación actual.

También recordaron que la velocidad máxima en los caminos internos del Parque Nacional es de 40 kilómetros por hora y que los vehículos oficiales afectados al apoyo logístico del operativo tienen prioridad absoluta de paso en todos los trazados viales.

El cumplimiento de estas normas es clave para no entorpecer el trabajo de los brigadistas y del personal que interviene en el combate del incendio.

Estado de la Ruta 71

Según la información oficial, la Ruta Provincial 71 se encuentra habilitada únicamente hasta el retén de Bahía Rosales, que marca el límite sur de las operaciones en terreno.

Las autoridades insistieron en la importancia de respetar los controles y las indicaciones del personal apostado en la zona, en un contexto que sigue siendo complejo por el avance del incendio forestal.