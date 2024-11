El inesperado gesto que tuvo Lionel Messi con Marcelo Barovero en el Mundial de Clubes: «Es único»

A casi ocho años, Marcelo Barovero recordó aquel cruce que tuvo River en la final del Mundial de Clubes ante el Barcelona, donde el equipo europeo se impuso por 3-0. Sobre ese encuentro, el exarquero destacó el increíble gesto que tuvo Lionel Messi luego de que termine el partido.

En diálogo con Espn, Trapito reveló detalles de su primer cruce con el astro argentino y el pedido que había recibido de su hijo en la previa. “En el Mundial de Clubes mi hijo tenía 10 años y me dijo: ‘atajale una pelota a Messi así me cumplís mi sueño’. Cuando le atajo esa pelota y él me viene a levantar, me salió contarle que le había cumplido el sueño a mi hijo, pero ni pensé que se iba a acordar», describió el exarquero del Millonario.

Y sorprendió al comentar lo que ocurrió una vez que finalizó la final en la que el conjunto culé se iba a coronar campeón. «Al terminar el partido voy al vestuario del Barcelona y él estaba en la puerta, le pido cambiar la camiseta y me dice que no tenía más«, explicó.

"ATAJALE UNA PELOTA A MESSI ASÍ ME CUMPLÍS MI SUEÑO"



Que hermosa la anécdota que contó Barovero del River – Barcelona y el regalo que le hizo Messi para su hijo, emociona 🥹pic.twitter.com/3YzLHiK4nq — SpiderCARP 🤟🏻🕷️ (@SpiderCarp23) November 6, 2024

Sin embargo, sacó a relucir el increíble gesto del capitán argentino: «Pero agarra mi camiseta, entra al vestuario y enseguida vuelve con la camiseta de Bravo y en la otra mano sus botines, y me dice: ‘Tomá, son para tu hijo’”.

«Es muy fuerte, es único”, concluyó Marcelo Barovero.

Marcelo Barovero tendrá su partido despedida

Marcelo Barovero colgó los guantes tras su último paso profesional por Banfield entre agosto de 2023 y julio de este año, quién supo ser uno de los mejores arqueros del fútbol argentino en la década pasada.

Ahora se confirmó que tendrá su partido despedida en el estadio Don Décimo Mezzano de Porteña Asociación Cultural y Deportiva, club que lo vio nacer.

El encuentro será el próximo sábado 21 de diciembre y contará con la presencia de jugadores como Leonardo Ponzio, Jonathan Maidana, Leonardo Pisculichi, Leonel Vangioni y Fernando Cavenaghi, compañeros de Trapito en las primeras conquistas internacionales del River que dirigió Marcelo Gallardo entre 2014 y 2022.