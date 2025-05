Salarios, presentismo y paritaria docente en Neuquén: las propuestas de las candidatas a conducir ATEN

En la escuela primaria nueve de cada diez docentes son mujeres. Argentina es el país de la región con mayor tasa de feminización en este sector, según el informe del Observatorio Argentinos por la Educación. Neuquén tendrá en 2025, después de mucho tiempo, una secretaria general al frente del sindicato ATEN. Las candidatas representan, como ellas mismas repiten, dos modelos gremiales. La aspiración de las listas es alcanzar un alto nivel de participación en las urnas -que ronde el 70%- de un padrón de 19.148 personas afiliadas. El TEP, actual oficialismo, competirá en 19 de las 22 seccionales de la provincia. Hoy conduce 18. La Multicolor conserva cuatro, entre ellas la Capital, y disputará 14.

«Es necesaria la negociación»

-¿Todavía en el sur?

-Sí, en Villa La Angostura.

Fany Mansilla responde rápido el llamado. Está de campaña. Tiene 52 años y es vocal gremial en el Consejo Provincial de Educación (CPE). Aseguró que la aspiración del TEP (trabajadores por una educación popular) en las elecciones del 29 de mayo no sólo es retener la conducción del sindicato sino «ampliar» la representación.

Defendió el aumento salarial pactado con el gobierno de Rolando Figueroa, en octubre de 2024, de actualizaciones trimestrales atadas a la inflación, que permitió iniciar las clases sin huelga.

«Nosotros creemos que es un acuerdo que en un contexto nacional de retroceso, en un contexto de despidos y de crisis económica protege nuestras condiciones laborales y nuestro salario. No es todo lo que hubiésemos querido, no es el salario que consideramos que tiene que cobrar un docente. Pero insisto, es un salario que nos protege y acompaña los procesos inflacionarios», afirmó.

Mansilla ejerció como profesora de educación física en el nivel inicial. Foto Florencia Salto.

Planteó que le pedirá una mesa de negociación al gobierno. «Está muy bien que se pueda discutir el salario antes de terminar el ciclo lectivo para también poder generar todos los aumentos y todo lo que necesitamos y poder empezar las clases, pero con los acuerdos y las condiciones que nos merecemos los docentes», agregó.

Sostuvo que el año pasado la relación con la gestión de Figueroa fue «muy difícil» y lo relacionó con las «contradicciones que el gobierno tiene dentro de la amplia gama de agrupaciones partidarias e ideológicas que lo componen».

Sobre las acusaciones de que el mandatario jugará a favor del TEP, Mansilla contestó: «la Multicolor lo dijo siempre, pensa que nosotros estamos hace muchos años en ATEN (Marcelo Guagliardo fue siete veces secretario general), distintos compañeros que han estado en los espacios de conducción y siempre la Multicolor expresa esto».

Manifestó: «antes de comenzar un conflicto, el primer planteo de la Multicolor es que somos traidores, que acordamos con los gobiernos, es una forma de militar que tienen, desacreditando al que piensa diferente. Nosotros creemos que se puede convivir, que ATEN es un sindicato en el que tenemos que convivir con las disidencias, que podemos pensar diferente, pero no significa que estemos con un gobierno o con otro. Nosotros tenemos un modelo sindical que buscamos la negociación».

Y remarcó: «es necesario la negociación, nuestro objetivo en sí mismo no es el paro, cuando la negociación fracasa hay que acudir al plan de lucha y para eso estamos». Hizo hincapié en que las asambleas deben ser un «espacio donde se pueda disentir, donde se pueda opinar, que no sea un espacio de violencia como ha sucedido y nosotros creemos instigado desde la conducción de ATEN Capital».

En cuanto a la ley de presentismo, cuya constitucionalidad debe resolver ahora el Tribunal Superior de Justicia, Mansilla señaló que «no es la forma de garantizar la presencia en las escuelas». «Nosotros creemos que no se puede tocar el régimen de licencia y franquicias y que en todo caso sabemos que puede haber docentes que hagan abuso del régimen de licencia, pero no por eso todos los docentes somos considerados que no cumplimos con nuestra tarea, todo lo contrario», dijo.

Con relación a las auditorías, y las quejas por el nomenclador que fija los días asignados para cada enfermedad, la candidata indicó: «se lo hemos planteado en una reunión a la ministra, lo hemos planteado en el cuerpo colegiado».

Respecto de la creación de 168 cargos de maestras de grado, que se aprobó esta semana, Mansilla consideró: «eso fue propuesto por nosotros, por el TEP, porque es lo que los compañeros demandan en la escuela. Esa es la posición político-pedagógica que tenemos: generar propuestas para poder cambiar la realidad de nuestra condición laboral y de nuestras situaciones de enseñanza y aprendizaje. Se contrapone con el modelo sindical del «no».

«Tiene que haber una reapertura de la mesa salarial»

«El gobierno está muy preocupado por esta elección, porque de verdad están en pugna y nadie sabe quién gana, porque nosotros no nos damos como ganadores ya, pero tampoco nos damos como perdedores», aseguró Angélica Lagunas, actual secretaria general de la seccional Capital. Recibe a Diario RIO NEGRO en el local de Roca 1831, cuyo portón fue bandalizado. Escribieron con aerosol «zurdos vagos».

La Multicolor, el espacio que representa, conduce además, Plottier, El Chañar y Picún. Para la candidata hacer una buena elección es retener estas ciudades e ir por otras: Zapala, Andacollo y Añelo son «apuestas importantes». También competirán con el TEP por cargos en el CPE.

Lagunas tiene la misma edad que Mansilla, y cumple al igual que ella, los requisitos para jubilarse. Fue diputada provincial y concejala del Frente de Izquierda. Antes de retirarse quiere volver a ser la directora de la escuela primaria 56. Cerrar el ciclo en el aula. «Hay compañeros que hacen 20 años que están en un cargo de representación sindical y que no se acuerdan ni el color del pizarrón, ni cómo es el boletín o el duco, ni los llegaron a conocer», dijo sin ocultar la ironía.

Lo urgente, en su propuesta, es «recuperar el salario». «Una maestra hoy que recién se inicia está cobrando 1.039.000 pesos, no alcanza para nada, sólo para pagar el alquiler. A ese salario de miseria se le suma el problema y el flagelo del presentismo, que no es sólo una suma extra que si no te enfermaste la cobras, y si te enfermaste te castigamos y no la cobras, sino que ha generado una política por parte del gobierno para cambiar las condiciones laborales. O sea, hoy el acceso al régimen de licencias está vedado», sumó.

Lagunas quiere volver a la dirección de la escuela 56, antes de jubilarse. Foto Matías Subat.

Su intención es «desterrar al presentismo» y «que pase al básico».

Reclamó «escuelas seguras» que «no sólo significa que no te explote en la cara como en Aguada San Roque y que termine con nuestras vidas. Significa construcción de escuelas, porque hoy en media, por ejemplo, en Neuquén capital hace 20 años que no se construyen escuelas en el oeste neuquino. ¿No hacen falta? Sí, hacen falta».

Subrayó que es necesario terminar «con la lógica de transformar las escuelas en campamentos petroleros», por el uso de tráiler como aulas, y recordó también lo ocurrido en el colegio San Martín donde la madre de una estudiante golpeó a las maestras.

«Habla de la responsabilidad que tiene un gobierno cada vez que con sus campañas, con sus videos, con su publicidad ataca la tarea docente: «Los chicos y chicas no aprenden porque la maestra no enseña, porque la maestra no va a trabajar, porque la maestra no sabe o porque sencillamente no le interesa». Lo que están haciendo es generando un hartazgo de la población para que se la agarre contra la maestra y que no vea el problema de fondo», sostuvo.

Prometió que si gana las elecciones «le vamos a plantear a Figueroa que tiene que haber una reapertura de la mesa salarial. Incluso antes de asumir, no porque queramos pasar por encima de una conducción, sino porque le vamos a decir a la conducción del TEP que hay que poner en tensión eso, y que hay que plantearle al gobierno provincial que reabra, porque los salarios no alcanzan».

Expresó: «si vos en tu trabajo agachas la cabeza, porque es la política de lo posible, y no peleas más de lo que vos crees que tenes que tener como condición, y la patronal se agarra también de eso. Si el dirigente sindical me pide lo posible, un puchito acá, un puchito allá, entonces me las arreglo».

Evaluó que si el TEP se impone «dirigiendo 18 seccionales, por muy poco margen, si es una elección reñida te va a mostrar como una conducción que surge débil».

La dirigente enfatizó en que al gobierno le interesa que gane el TEP. «Hace cinco días que vienen sacando resoluciones con cargo. Son las chapas y los colchones que el MPN entrega en las elecciones generales, bueno acá lo han querido hacer con los cargos. Cargos pedidos y exigidos hace muchos años, que las vocales gremiales los tendrían que haber sacado hace muchos años y sacan algunos ahora por la elección», opinó.