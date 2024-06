El inesperado refuerzo que llegaría a River en este mercado de pases

River viene de un duro golpe ante Deportivo Riestra y apunta con todo a reforzarse en este mercado de pases para poder competir en la Liga Profesional y la Copa Libertadores durante el segundo semestre. Más allá de los nombres que suenan en el Millonario, el elenco dirigido por Martín Demichelis podría sumar un refuerzo inespederado.

La Banda se encuentra en el receso y en los próximos días comenzará la pretemporada. Hasta el momento, la dirigencia no cerró ninguna cara nueva aunque hay varios que están cerca de vestir la camiseta del conjunto de Núñez.

Más allá de que las negociaciones con Adam Bareiro y Germán Pezzella están encaminadas, aún no se cerró ninguna. Demichelis espera el regreso de Felipe Peña Biafore y no sería el único que tiene la chance de volver. En las últimas horas, Robert Rojas suena para regresar a River.

Según trascendió, el defensor paraguayo no está teniendo continuidad en Vasco Da Gama y se conoció que el club brasileño no ejecutaría la opción de compra. Por lo que si esto no sucede, el zaguero deberá volver al Millonario.

Robert Rojas está a préstamo en Vasco Da Gama de Brasil.

Cuáles son los planes de River si regresa Robert Rojas

Luego de su paso por River, Rojas fue dado a préstamo a Tigre, pero luego emigró a Vasco Da Gama.

En Brasil, solo disputó 11 partidos en el año y debe buscar mayor rodaje. Por lo que su regreso al Millonario es una opción fuerte en este mercado de pases.

Ahora, habrá que esperar para conocer si Martín Demichelis piensa tenerlo en cuenta, ya que el defensor tiene contrato firmado hasta diciembre con La Banda. Sin embargo, esto significaría un problema ya que ocuparía cupo de extranjero ya que hasta el momento el Millonario cuenta con cinco extranjeros: Paulo Díaz (Chile), David Martínez (Paraguay), Sebastián Boselli y Nicolás Fonseca (Uruguay), y Miguel Borja (Colombia).