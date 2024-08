El insólito cruce de Damonte con un cantante que lo criticó: «Hace rato no mete un hit»

En una polémica inesperada, Israel Damonte cruzó a un cantante que lo criticó por redes sociales. El DT de Sarmiento de Junín se defendió de los señalamientos y chicaneó al músico.

Se trata de Juan Manuel Moretti, cantante de la banda Estelares. El reconocido artista es hincha del club y, de acuerdo a lo que dijo el técnico, lo ha criticado en más de una ocasión.

«Es como que yo vaya a ver un recital de él y tuitee. Es hincha, hablé con él pero no entiende nada. Cuando ganamos en cancha de River salió en un video del club donde dice que era un triunfo histórico pero cuando perdemos tira bombas«, señaló el entrenador.

Además de esa respuesta también lo chicaneó entre risas: «Hace rato que no mete un hit pero es bueno», expresó en la entrevista para Beo Media.

Moretti recogió el guante y le contestó con una publicación en X (ex Twitter). «¡El partido con River fue en 2022! Y celebramos triunfo y juego. Ese equipo tenía a Castro, Gondou y Lisandro (López) en un buen momento. Con el DT, solo mensajes de Twitter, nunca hablamos«, escribió.

El cantante también volvió a compartir una opinión reciente sobre Sarmiento. «Lo defensivo es lo que Sarmiento tiene muy bien trabajado. Nos gustaría, más ahora que a Gaitán se lo ve tan lúcido, trabajar también el juego asociado, pases buenas entregas, desmarcarse, generar circuito de ataque. Volumen de juego«, comentó.

En la misma entrevista, Damonte contó una anécdota con un hincha de Huracán que lo criticó cuando era DT de ese equipo.

“Me bajé a comprar un gaseosa, unos chicles y dos turrones a un kiosco a pocas cuadras de la cancha de Huracán y había dos personas hinchas del club adentro y uno me dijo todo lo que tenía que hacer. ‘Por qué no lo ponés al equipo así, por qué no lo armás de esta manera, yo lo sacaría a este…’ Cuando termina de hablar, le pagué. Me dio mal el vuelto, me dio otra gaseosa y los chicles me dio mal los gustos. Entonces yo le digo: ‘Tenés que hacer tres cosas acá en el kiosco y le erraste a las tres, pero, sabés cómo tengo que armar el equipo y de qué manera…’. Es lo que se da con el hincha».