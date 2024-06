El jugador que queda libre el 30 de junio y sueña con volver a Boca

Boca ya concretó el retorno de Gary Medel, hizo ofertas insuficientes por Tomás Belmonte, Fausto Vera y Alan Velasco, está por perder la batalla con River por Adam Bareiro y la lista de nombres se extenderá sin pausas en las próximas horas. En el medio, aparecen aquellos que sueñan con volver y uno, fue a fondo. Quedará libre el 30 de junio y volvió a clamar por un retorno.

¿De quién se trata? De Eduardo Salvio, quien ya se despidió de Pumas de México, está en Argentina y en una entrevista con Radio Mitre, le abrió la puerta a su regreso. “Siempre están las ganas de volver. Haber jugado en Boca fue una de las mejores cosas de mi vida. El recuerdo es único”, aseguró el Toto. “No descarto quedarme en el fútbol argentino. Extraño estar acá”, agregó.

Aunque el vínculo con Pumas vence el 30, Toto ya está en el país.

El volante desechó cualquier tipo de posibilidad de ponerse la camiseta del eterno rival: “No jugaría en River. Respeto a todos los equipos, pero jamás jugaría en River. Ahora la situación del River vs. Boca es diferente. Sigue siendo parejo, pero el resultado a favor de Boca”.

Se vue con cuatro títulos y quiere volver

En la entrevista, Salvio afirmó: “No siento que me haya ido por la puerta de atrás. Gané cuatro títulos, no puedo ver mal mi etapa en Boca. Me hubiera gustado que se diera distinto, se dio como se dio”. Su partida se dio en junio de 2022.

Sobre el actual presidente, declaró: “Con Riquelme tengo la mejor relación, desde que me fui he hablado una que otra vez con él. Con Román y todos los chicos del Consejo tengo buena relación, sigo en contacto”.

Salvio anotó 19 partidos en el Xeneize.

Eduardo Salvio llegó a Boca en 2019 y durante su estadía (tres temporadas) jugó 70 partidos, Anotó 19 goles y dio siete asistencias. De vuelta en el país, sueña con volver. ¿Le hará lugar Diego Martínez en el renovado plantel 2024?